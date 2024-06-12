بقلم: يورونيوز

دخلت الحرب في غزة يومها الـ250 مع استمرار القصف الجوي والمدفعي من قبل الجيش الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع.

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وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن القصف طال مناطق في خان يونس ومدينة غزة ورفح ومخيم النصيرات ومناطق أخرى.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة قد أعلنت الثلاثاء عن الحصيلة الجديدة للفلسطينيين الذين فقدوا أرواحهم منذ بداية الحرب، معلنة أن العدد ارتفع إلى 37,164 قتيلًا و84,832 جريحًا.

من جانبها أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها ردت على المقترح الإسرائيلي للهدنة والذي تدعمه الولايات المتحدة. وقال المتحدث باسم حركة حماس جهاد طه أن الرد تضمن "تعديلات تؤكد على وقف إطلاق النار والانسحاب وإعادة الإعمار وتبادل الأسرى"، لكن المتحدث لم يعط أي تفاصيل أخرى.

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