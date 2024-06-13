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مباشر. حرب غزة| قصف بلا هوادة على القطاع وحماس تنتقد تصريحات بلينكن بشأن مقترح الصفقة

مسعفون فلسطينيون في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح يعالجون طفلةً أصيبت في القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مخيم البريج وسط قطاع غزة، الأربعاء، 12 حزيران / يونيو 2024.
مسعفون فلسطينيون في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح يعالجون طفلةً أصيبت في القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مخيم البريج وسط قطاع غزة، الأربعاء، 12 حزيران / يونيو 2024. Copyright (AP Photo/Saher Alghorra)
Copyright (AP Photo/Saher Alghorra)
بقلم:  يورونيوز
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دخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ251 مع تواصل القصف الإسرائيلي على القطاع موقعًا العشرات بين قتيل وجريح.

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) صباح الخميس إن الجيش الإسرائيلي كثف "قصفه الصاروخي والمدفعي، جوًا، وبرًا، وبحرًا، على منطقة المواصي التي تؤوي آلاف النازحين غرب مدينة رفح، جنوب قطاع غزة." وتابعت وفا: "كما أطلقت زوارق بحرية الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة صوب المناطق الغربية لمدينة رفح."

من ناحية سياسية انتقدت حركة حماس تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن مفاوضات اتفاق الهدنة. وقالت الحركة في بيان إن مواقفه "تحاول تبرئة الاحتلال وهي استمرار للسياسة الأميركية المتواطئة مع حرب الإبادة الوحشية". وتابعت الحركة: "في الوقت الذي يواصل فيه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الحديث عن موافقة إسرائيل على المقترح الأخير، لم نسمع أي مسؤول إسرائيلي يتحدث عن هذا الاتفاق."

وكان بلينكن قد قال الأربعاء إن حماس "لا يمكن ولن يُسمح لها" بتقرير مستقبل المنطقة. وأضاف أن "ردّ حماس تضمن تغييرات عديدة على مقترح بايدن، وإن بعضها قابل للتنفيذ، لكن البعض الآخر ليس كذلك".

أحداث اليوم السابق

أبرز أحداث اليوم فيما يلي:

المصادر الإضافية • وكالات

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