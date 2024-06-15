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جدونا

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الجيش الأمريكي يدمر 7 رادارات تسيطر عليها جماعة الحوثيين في اليمن

هليكوبتر أمريكية في البحر الأحمر
هليكوبتر أمريكية في البحر الأحمر Copyright Bernat Armangue/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Bernat Armangue/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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دمر الجيش الأمريكي، السبت 7 رادارات في اليمن يسيطر عليها الحوثيون وما يزال مصير البحار المختفي مجهولا منذ هجوم شنه الحوثيون على سفينة يونانية الأربعاء وفقا لبيان نشرته القيادة المركزية للجيش الأمريكي.

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وأوضحت القيادة المركزية في البيان الذي نشرته على منصة إكس أن " الرادارات المستهدفة تسمح للحوثيين بالهجوم على السفن البحرية وتعريض الشحن التجاري للخطر".

وأردف البيان: "تقرر أن هذه الاسلحة تمثل تهديداً وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. تم اتخاذ هذا الإجراء لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة دمرت الجمعة، بشكل منفصل زورقين مفخخين، ومسيرة أطلقها الحوثيون في البحر الأحمر.

وكان الحوثيون قد استهدفوا سفينة يونانية، الأربعاء في البحر الأحمر قبالة سواحل مدينة عدن مما تسبب بأضرار جسيمة في السفينة، ولايزال أحد البحارة المدنيين في عداد المفقودين بعد الهجوم.

 

ولم يعترف الحوثيون، الذين سيطروا على العاصمة اليمنية صنعاء منذ عام 2014، بالضربات ولا بأي خسائر عسكرية حتى الآن.

 

المصادر الإضافية • أ ب

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