بقلم: يورونيوز

قالت صحيفة نيورويك تايمز إن الجنود الثمانية الذين قتلوا في كمين للقسام في رفح صباح السبت لا يمكن التعرف ععلى جثثهم لتفحمها نتيجة تفجير ناقلة الجند من نوع "النمر"

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غابت فرحة العيد عن غزة وغابت معها ضحكات الأطفال ولهوهم البريء وغاب نحر الأضاحي في يوم الحج الأكبر، لم يعد هناك مسجد تصدح مآذنه بتكبيرات العيد، حل الخراب والدمار بفعل آلة القصف الإسرائيلي وأسست لأكبر حالات التجويع في التاريخ بحسب مقرر أممي.

إسرائيل ما تزال تئن تحت وطاة تكبدها خسارة كبيرة تفحم فيها جنودها في رفح بحب صحيفة نيورورك تايمز، وتعترف بمقتل 11 ضابطا وجنديا. في القدس منعت الشرطة الإسرائيلية الشبان من دخول الأقصى لصلاة العيد. وسط ذلك أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس استعداد الحركة للوصول إلى اتفاق شامل يقضي بوقف دائم للنار وصفقة تبادل للأسرى.

آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ254