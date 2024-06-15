الأمم المتحدة: أكثر من مليون فلسطيني قد يواجهون المجاعة بحلول منتصف تموز

بقلم: يورونيوز

حذر مسؤول في وكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة من "كارثة نقص المياه والمواد الغذائية في جنوب غزة في ظل تواصل العمليات العسكرية التي تشنها إسرائيل.

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وقال كارل سكاو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي: "إن اهتمامنا الرئيسي الآن هو تأمين المساعدات اللازمة لحوالى مليون فلسطيني نزح من رفح، ويعيشون في ظروف صعبة".

وأوضح سكاو إن الشاحنات التي تحمل مساعدات من برنامج الأغذية العالمي عالقة بانتظار الموافقة الإسرائيلية للتحرك عبر المعابر الحدودية في غزة.

وقال:"نحن عالقون عند نقاط تفتيش مختلفة، ما بين 5 و8 ساعات يومياً".

وأضاف: " علينا الحصول على تصاريح للتحرك بطريقة آمنة."

وتقول وكالات الأمم المتحدة إن أكثر من مليون شخص في غزة قد يواجهون المجاعة بحلول منتصف يوليو/تموز.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت أكثر من مرة من عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية إلى الفلسطينيين المعزولين في شمال غزة وسط ظروف إنسانية مزرية. وأدت العملية العسكرية البرية التي تشنها إسرائيل في جنوب القطاع لإغلاق المعابر التي تدخل المساعدات إلى جنوب وشمال القطاع.