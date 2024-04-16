الفلبين تُغلق الباب أمام المزيد من القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها

بقلم: يورونيوز

أعلن الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور، أن إدارته ليس لديها نية في منح الولايات المتحدة إمكانية الوصول إلى المزيد من القواعد العسكرية في الفلبين.

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وشدد على أن وجود الجيش الأمريكي في العديد من المعسكرات والمواقع حتى الآن كان بسبب التصرفات العدوانية للصين في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وأكد الرئيس الفلبيني، الإثنين، أن بلاده لا تخطط لمنح الولايات المتحدة المزيد من القواعد العسكرية على أراضيها.

وعلى الرغم من التوترات المتصاعدة مع الصين في بحر الصين الجنوبي، أكد ماركوس أن الوجود الأمريكي في القواعد الفلبينية يعود في الأساس إلى تصرفات الصين العدوانية.

وسمح الرئيس الفلبيني الذي تولى منصبه في عام 2022، للقوات الأمريكية والأسلحة بالوصول إلى أربع قواعد عسكرية فلبينية، ورفع هذا القرار عدد المواقع التي يمكن للقوات الأمريكية التواجد فيها بموجب اتفاقية التعاون الدفاعي المعزز لعام 2014 (EDCA) إلى تسعة.

وتعمل إدارة بايدن على تعزيز قوس من التحالفات الأمنية في المنطقة لمواجهة الصين بشكل أفضل، وهي خطوة تتوافق مع جهود الفلبين لدعم دفاعها الخارجي، وخاصة في بحر الصين الجنوبي.

وأثار قرار ماركوس العام الماضي قلق الصين بسبب وجود مواقع جديدة قرب تايوان وجنوب الصين، واتهمت الصين الفلبين بتقديم مواقع للقوات الأمريكية يمكن استخدامها ضد أمنها.

وقال ماركوس ردا على سؤال أحد الصحفيين في مانيلا "الفلبين ليس لديها خطط لإنشاء أي قواعد أمريكية أخرى أو السماح للولايات المتحدة بالوصول إلى أي قواعد أخرى".

وعندما سئل عما إذا كان يشعر بالقلق بسبب السماح للجيش الأمريكي بالوصول إلى القواعد الفلبينية، أكد ماركوس أن تواجد القوات الأمريكية كان ردا على تحركات الصين في بحر الصين الجنوبي.

وأكد قائلا: "هذه تفاعلات على الأحداث في بحر الصين الجنوبي، وعلى السلوكيات العدوانية التي كان يجب علينا التصدي لها"، مشيرا إلى سفن خفر السواحل الصينية التي تستخدم أساليب مثل خراطيم المياه والليزر لترهيب السفن الفلبينية في الإقليم الذي تدعي بكين تابعيتها.

وذكر أيضًا حوادث التصادم وعرقلة الصيادين الفلبينيين والحواجز البحرية لمنع السفن من سكاربورو شول، التي تقع في المنطقة الاقتصادية الفلبينية.

وفي عهد ماركوس، تبنت الفلبين استراتيجية لنشر هذه الحوادث من خلال السماح للصحفيين بالصعود إلى سفن الدوريات التابعة لها لمشاهدة تصرفات الصين الحازمة.

وقال ماركوس: "من المهم أن تستمر وسائل الإعلام في كشف هذه التصرفات التي لا تهدد السلام والاستقرار في المنطقة فحسب، بل تقوض أيضًا النظام القائم على القواعد الذي عزز التنمية والازدهار العالميين خلال القرن الماضي".

وألقت الصين باللوم على الفلبين في إثارة المواجهات من خلال اقتحام ما تقول إنها المياه الإقليمية الصينية والتراجع عن اتفاق مزعوم لسحب سفينة بحرية فلبينية قديمة، والتي تعمل الآن كموقع إقليمي لمانيلا في منطقة سكند توماس شول المتنازع عليها.

وقال ماركوس إنه لم يكن على علم بأي صفقة من هذا القبيل، وأضاف أنه يعتبر الصفقة ملغاة، إذا كانت موجودة على الإطلاق.

وفي الأسبوع الماضي، جدد الرئيس جو بايدن التزام واشنطن “الصارم” بالدفاع عن حلفائها في المحيط الهادئ في قمة عقدت مع ماركوس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في البيت الأبيض. وأكد مجددا أن الولايات المتحدة ملزمة بالدفاع عن الفلبين إذا تعرضت قواتها أو طائراتها أو سفنها لهجوم مسلح.

وردا على سؤال حول متى يمكن تفعيل معاهدة الدفاع المشترك لعام 1951 بين الولايات المتحدة والفلبين وسط الأعمال العدائية الإقليمية بين الصين والفلبين، نقل ماركوس عن وزير الدفاع لويد أوستن قوله إن ذلك يمكن أن يحدث "إذا قُتل أي جندي فلبيني في هجوم من أي قوة أجنبية".