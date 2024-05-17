إسبانيا ترفض استقبال سفينة محملة بالأسلحة متجهة إلى إسرائيل

بقلم: يورونيوز

قال خوسيه مانويل ألباريس، وزير الخارجية الإسباني إن مدريد رفضت السماح لسفينة محملة بالأسلحة متجه إلى إسرائيل من الرسو في إحدى موانئها الخميس.

اعلان

وأوضح الوزير الإسباني في مؤتمر صحفي في بروكسل: "هذه هي المرة الأولى التي نقوم فيها بذلك؛ لأنها المرة الأولى التي نرصد فيها سفينة تحمل شحنة أسلحة إلى إسرائيل تريد أن ترسو في ميناء إسباني".

وأكد ألباريس: "سنفعل نفس الشيء على أي سفينة تحمل أسلحة إلى إسرائيل، وترغب في الرسو في ميناء إسباني".

وتابع: "سترفض وزارة الخارجية بشكل منهجي عمليات الرسو هذه لسبب واضح، الشرق الأوسط لا يحتاج إلى مزيد من الأسلحة، بل يحتاج إلى مزيد من السلام".

وكان أوسكار بوينتي؛ وزير النقل الإسباني قد أعلن عن طلب سفينة "ماريان دانيكا" الإذن بالتوقف في ميناء كارتاخينا الواقع في جنوب شرق إسبانيا في 21 أيار/مايو الحالي.

وترفع السفينة المحملة ب حوالى 27 طنا من الأسلحة، العلم الدنماركي ووفقا لصحيفة "إل باييس" الإسبانية، انطلقت من الهند ويتوقع وصولها إلى ميناء مدينة حيفا.

وتراجعت الصادرات الإسبانية لإسرائيل بنحو 32% مقارنة بالعام الماضي في ظل تدهور العلاقات التجارية بين البلدين.

وتعد إسبانيا من أكثر الدول الأوروبية المنتقدة لإسرائيل. ويتوقع أن تعترف الحكومة الإسبانية، رسميا بالدولة الفلسطينية في شهر مايو/أيار الجاري.