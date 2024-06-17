شاهد: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون أمام الكنيست من جديد للمطالبة برحيل نتنياهو

بقلم: يورونيوز

جاءت المظاهرة يوم الاثنين في الوقت الذي قام فيه نتنياهو بحل حكومة الحرب التي كانت مكلفة بتوجيه الحرب في غزة.

اعلان

تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام الكنيست في القدس، وطالبوا بإجراء انتخابات فورية وإطلاق سراح الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة. ويرغب العديد من الإسرائيليين، والذين يشعرون بالقلق بسبب الرهائن ويتهمون رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوضع المصالح السياسية قبل كل شيء، في التوصل إلى اتفاق لوقف القتال.

وقال المتظاهر آفي عوفر رئيس الحركة الديمقراطية الإسرائيلية: "نأمل أن نغير الحكومة نهاية هذا الأسبوع أو خلال الأسبوع المقبل، ونجبرها على التوصل إلى اتفاق لاستعادة الرهائن وإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن". رئيس الحركة الديمقراطية قال إنه دخل أسبوعه السابع في إضراب عن الطعام دعما للإفراج عن الرهائن.

وجاءت المظاهرة يوم الاثنين في الوقت الذي قام فيه نتنياهو بحل حكومة الحرب المؤثرة، والتي كانت مكلفة بتوجيه الحرب في غزة.

وتم حل حكومة الحرب بعد أسبوع من استقالة بيني غانتس، النائب المعارض الشعبي والقائد العسكري السابق، بسبب الإحباط بشأن كيفية التعامل مع الحرب.

في الأيام الأولى للحرب، طالب غانتس بتشكيل حكومة صغيرة مع وزير الدفاع يوآف غالانت كوسيلة لتهميش النواب اليمينيين المتطرفين في حكومة نتنياهو.

ويقول منتقدون إن عملية صنع القرار لدى نتنياهو في زمن الحرب تأثرت بالقوميين المتطرفين في حكومته، والذين يعارضون التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لوقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الرهائن.

وقد أعرب هؤلاء السياسيون المتشددون عن دعمهم لـ"الهجرة الطوعية" للفلسطينيين خارج غزة، التي يسكنها حاليًا نحو 2.3 مليون شخص، والعودة إلى احتلال القطاع عسكريا، وهي اتهامات ينفيها نتنياهو، مؤكدا أنّه يضع مصلحة البلاد في الاعتبار.

وشهدت الحرب بين إسرائيل وحماس مقتل أكثر من 37100 شخص في غزة، وفقا لوزارة الصحة في غزة، التي لا تميز بين المقاتلين والمدنيين في إحصاءاتها.

وقطعت الحرب إلى حد كبير تدفق الغذاء والدواء والإمدادات الأخرى إلى الفلسطينيين، الذين يواجهون الجوع على نطاق واسع.