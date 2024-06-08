مظاهرات إسرائيلية حاشدة تطالب بصفقة للإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة

بقلم: يورونيوز

تظاهر آلاف الإسرائيليين في مدن مختلفة، السبت مطالبين الحكومة بإبرام صفقة للإفراج عن باقي الرهائن لدى حركة حماس، واندلعت مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في مدينة حيفا.

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وأفادت عائلات المختطفين في بيان السبت: "إن الأخبار السعيدة بعودة شلومي ونوا وألموغ وأندريه إلى عائلاتهم في عملية عسكرية هي واجب لتذكيرنا جميعًا بأنه منذ 36 أسبوعًا هناك 120 مختطفًا ينتظرون العودة إلى ديارهم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق السبت، أن قواته تمكنت من تحرير أربعة من الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وذكر المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن العملية تم تنفيذها بناء على معلومات استخبارية وعمليات للشاباك واليمام، مضيفا أنها "انطوت على مخاطر كبيرة وانتهت باستعادة المختطفين الأربعة".

وشدد على عزم تل أبيب "إعادة جميع المختطفين"، قائلا "سنقوم بذلك بكل الطرق وهذه رسالتنا للمفاوضات هذا الصباح".

وكشف الجيش عن أسماء الرهائن المحررين وهم نوعا أرغماني وألموغ مئير وأندري كوزلوف وشلومي زيف.