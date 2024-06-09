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جدونا

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إدراج رئيسة وزراء أوكرانيا السابقة تيموشينكو على قائمة المطلوبين في روسيا

يوليا تيموشينكو
يوليا تيموشينكو Copyright Efrem Lukatsky/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
Copyright Efrem Lukatsky/Copyright 2019 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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تضم قائمة السياسيين الأوكرانيين المطلوبين في روسيا عديد الأسماء أبرزها الرئيس الأوكراني الحالي فولوديمير زيلينسكي وسلفه بترو بوروشينكو.

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قالت وسائل إعلام حكومية روسية نقلاً عن قاعدة بيانات وزارة الداخلية إن السلطات الروسية وضعت اسم رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة يوليا تيموشينكو على قائمة المطلوبين لدى موسكو.

وقالت وكالة أنباء "تاس" الرسمية إن تيموشينكو أدرجت على القائمة بتهم جنائية غير محددة.

وبحسب تقارير إعلامية روسية، تضم قائمة السياسيين الأوكرانيين المطلوبين في روسيا عديد الأسماء أبرزها الرئيس الأوكراني الحالي فولوديمير زيلينسكي وسلفه بترو بوروشينكو، بالإضافة إلى عشرات النواب البرلمانيين.

ولم تعلق تيموشينكو أو حزبها السياسي "باتكيفشينا" على التقارير الروسية حتى الآن.

وطبقاً لإصدار "ميديازونا" الإعلامي الروسي المستقل، أدرجت موسكو أسماء زيلينسكي وبوروشينكو على قائمتها في فبراير – شباط الماضي.

ومن بين الأشخاص الآخرين المدرجين على القائمة رئيسة وزراء إستونيا، كايا كالاس، التي دعت بشدة إلى زيادة المساعدات العسكرية لكييف وفرض المزيد من العقوبات على موسكو بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال مسؤولون روس في فبراير - شباط، إن كالاس مطلوب بسبب جهود تالين لإزالة الآثار التي تعود إلى الحقبة السوفييتية لجنود الجيش الأحمر في إستونيا.

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