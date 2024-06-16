Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

أوروبا

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

Featured

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

شاهد: الحجاج يرمون الجمرات في منى في أول أيام عيد الأضحى

الحجاج يؤدون آخر المناسك في أول أيام عيد الأضحى
الحجاج يؤدون آخر المناسك في أول أيام عيد الأضحى Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تحت أشعة الشمس الحارقة، شرعت حشود الحجاج يوم الأحد في المملكة العربية السعودية بأداء شعيرة رمي الجمرات في منى، إيذانًا ببدء الأيام الأخيرة من مناسك الحج.

اعلان

ويعد رمي الجمرات من بين المناسك الأخيرة للحج، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، حيث يرمي الحجاج الحصى على 3 جدران تمثل الشيطان، تجسيدًا لرفضهم لوساوسه وإيمانهم الراسخ.

يأتي ذلك بعد أن تجمع الحجاج يوم السبت في عرفات للصلاة وتلاوة القرآن وأداء ركن الحج الأعظم، وهو وقفة عرفة.

ولم يتمكن الفلسطينيون في قطاع غزة المنكوب، والذي يواجه منذ أكثر من 8 أشهر حربا إسرائيلية طاحنة، من السفر إلى مكة هذا العام، لأداء مناسك الحج، بسبب إغلاق الحدود. 

ومع ذلك، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، السبت، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من مليون و800 ألف حاج، منهم حوالي مليون و600 ألف قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

وفاة 14 حاجا أردنيا أثناء أداء مناسك الحج بسبب الحر الشديد وفقدان 17 آخرين

شاهد: في مشهد مهيب.. الحجاج المسلمون يجتمعون على عرفة لأداء ركن الحج الأعظم

شاهد: مليون ونصف المليون مسلم على صعيد عرفة في يوم الحج الأكبر

الإسلام السعودية الحج عيد الأضحى منوعات