شاهد: الحجاج يرمون الجمرات في منى في أول أيام عيد الأضحى

بقلم: يورونيوز

تحت أشعة الشمس الحارقة، شرعت حشود الحجاج يوم الأحد في المملكة العربية السعودية بأداء شعيرة رمي الجمرات في منى، إيذانًا ببدء الأيام الأخيرة من مناسك الحج.

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ويعد رمي الجمرات من بين المناسك الأخيرة للحج، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة، حيث يرمي الحجاج الحصى على 3 جدران تمثل الشيطان، تجسيدًا لرفضهم لوساوسه وإيمانهم الراسخ.

يأتي ذلك بعد أن تجمع الحجاج يوم السبت في عرفات للصلاة وتلاوة القرآن وأداء ركن الحج الأعظم، وهو وقفة عرفة.

ولم يتمكن الفلسطينيون في قطاع غزة المنكوب، والذي يواجه منذ أكثر من 8 أشهر حربا إسرائيلية طاحنة، من السفر إلى مكة هذا العام، لأداء مناسك الحج، بسبب إغلاق الحدود.

ومع ذلك، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، السبت، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من مليون و800 ألف حاج، منهم حوالي مليون و600 ألف قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة.