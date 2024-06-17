بقلم: يورونيوز

شاهد: قوات الأمن الروسية تحرر رهائن وتقتل محتجزيهم في مركز احتجاز بمدينة روستوف دون أون

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اقتحمت قوات الأمن الروسية، يوم الأحد، مركز احتجاز في مدينة روستوف دون اون في جنوب البلاد بعد أن احتجز سجناء يشتبه في صلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية اثنين من ضباط السجن كرهائن.

وقالت مصلحة السجون الفيدرالية الروسية في بيان رسمي، إن الرهائن في مركز الاحتجاز في روستوف أون دون لم يصابوا بأذى.

وبحسب وكالة أنباء "ريا نوفوستي" الروسية، تمكنت قوات الأمن من تحرير الرهائن دون إصابتهم، ولكنها قتلت محتجزيهم في عملية الاقتحام.

ونشر الحرس الوطني الروسي لقطات تظهر قوات خاصة في مكان الحادث، ولحظات وصول سيارة إسعاف وإخراج أحد الرهائن من المكان.