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عاجل. وكالة الأنباء الإيرانية: 4 قتلى و120 مصابا في زلزال شمال شرقي إيران

زلزال إيران/ أرشيف
زلزال إيران/ أرشيف Copyright Felipe Dana/ AP.
Copyright Felipe Dana/ AP.
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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لقي أربعة أشخاص حتفهم وأصيب أكثر من 120 آخرين، اليوم الثلاثاء، جرّاء زلزال عنيف ضرب مدينة كاشمر بمحافظة خراسان شمال شرق إيران، وفق وسائل إعلام رسمية.

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ونقلت وكالة إرنا الإيرانية للأنباء عن حاكم مدينة كاشمر، حجة الله شريعتمدراي، قوله إن الزلزال الذي ضرب المدينة بقوة 5 درجات على مقياس ريختر أدى إلى وقوع إصابات وخسائر بشرية.

وأوضح حاكم المدينة أن معظم الخسائر المادية التي وقعت في المدينة نتيجة تساقط واجهات العمارات والمباني القديمة.

وسرعان ما وصلت فرق الإنقاذ والبحث إلى المنطقة المنكوبة حيث تمّ نقل الحالات الحرجة إلى المستشفيات والمراكز الصحية لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

وعلى ما يبدو، فقد خلّف الزلزال أضراراً جسيمة بالبنية التحتية والمباني السكنية. وبحسب مركز أبحاث الزلازل التابع لمعهد الجيولوجيا بجامعة طهران، أن الزلزال وقع على عمق 6 كيلومترات تحت سطح الأرض.

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