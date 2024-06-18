فيديو. الشرطة الإسرائيلية تستخدم خراطيم المياه لتفريق متظاهرين مناهضين للحكومة في القدس

بقلم: يورونيوز

خرج متظاهرون مناهضون للحكومة الإسرائيلية إلى شوارع القدس يوم الإثنين، واشتبكوا مع الشرطة بالقرب من منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ودعوا إلى انتخابات جديدة.

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بعد رحيل غانتس وآيزنكوت، أعلنت جماعات المعارضة أسبوعًا من الاحتجاجات في الشوارع تشمل إغلاق الطرق السريعة ومظاهرات حاشدة.

وبحلول غروب الشمس، تجمع حشد من الآلاف خارج الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، قبل أن يسيروا إلى منزل نتنياهو الخاص في المدينة.

وشهدت المظاهرة مشاهد صاخبة. وبعد وصولهم إلى منزل نتنياهو، انفصل بعض المتظاهرين وحاولوا اختراق الحواجز التي أقامتها الشرطة، التي قامت بدورها بدفعهم وسحبهم إلى الخلف. كما تم إعال النار في الشارع. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المظاهرة.

وألقي القبض على تسعة أشخاص، بعضهم بسبب مهاجمتهم ضباط الشرطة، حسب بيان للشرطة.

ويتزعم نتنياهو مرة أخرى أحد أكثر الائتلافات اليمينية في تاريخ إسرائيل بعد انهيار حكومة الحرب قبل أسبوع عندما استقال جنرالان سابقان من الوسط، هما بيني غانتس وغادي آيزنكوت.

ويعتمد نتنياهو الآن على شركاء من المتشددين واليمين المتطرف، الذين تسببت سياساتهم في إحداث صدع كبير في المجتمع الإسرائيلي حتى قبل أن يؤدي هجوم حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى إشعال شرارة الحرب في غزة.

ولم تغير المظاهرات الأسبوعية في كثير من الأحيان المشهد السياسي بعد، ولا يزال نتنياهو يسيطر على أغلبية مستقرة في البرلمان.