شاهد: زعيم كوريا الشمالية يستقبل بوتين في بيونغ يانغ وشوارع البلاد تتزين بالأعلام الروسية

بقلم: يورونيوز

يرى الخبراء أنّ زيارة الرئيس الروسي إلى كوريا الشمالية تهدف إلى تعزيز العلاقات الدفاعية بين موسكو وبيونغ يانغ المسلّحَتين نووياً.

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وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، في أول زيارة رسمية له منذ 24 عاما، وكان في استقبال بوتين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

ويرى الخبراء أنّ زيارة الرئيس الروسي إلى كوريا الشمالية تهدف إلى تعزيز العلاقات الدفاعية بين الدولتين المسلّحَتين نووياً.

وعقب خروج السيارة التي تحمل بوتين وكيم من المطار شوهدت لافتات ضخمة على أعمدة إنارة في أنحاء بيونغ يانغ، تحمل صورة الرئيس الروسي وعليها "ترحيب حار بالرئيس بوتين"، إضافة إلى أعلام روسية.