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مباشر. حرب غزة| تواصل القصف على القطاع وواشنطن تلغي اجتماعًا رفيع المستوى مع تل أبيب بعد تصريحات نتنياهو

الفلسطيني رمزي أبو القمصان يتفقد أنقاض منزله في مخيم جباليا في غزة في 25 يناير/كانون الثاني 2024، بعد أن قصفته إسرائيل في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
الفلسطيني رمزي أبو القمصان يتفقد أنقاض منزله في مخيم جباليا في غزة في 25 يناير/كانون الثاني 2024، بعد أن قصفته إسرائيل في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023. Copyright (Courtesy Ramzy Abu al-Qumssan via AP)
Copyright (Courtesy Ramzy Abu al-Qumssan via AP)
بقلم:  يورونيوز
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تدخل الحرب في غزة يومها الـ257 وسط استمرار القصف على مناطق مختلفة من القطاع وأنباء عن توتر بين إسرائيل والولايات المتحدة.

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وحسب وسائل إعلام فلسطينية، يتركز القصف بالأخص على رفح في جنوب القطاع، التي تواصل قوات الجيش الإسرائيلي اجتياحها. وقد أدى القصف ليلة الثلاثاء على الأربعاء إلى وقوع العشرات بين قتيل وجريح.

أما سياسيًا فقد قال موقع أكسيوس الأمريكي نقلًا عن مسؤولين أميركيين إن البيت الأبيض ألغى اجتماعًا رفيع المستوى مع إسرائيل كان مقررًا الخميس، وذلك بعد أن هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إدارة الرئيس جو بايدن بشأن تصدير الأسلحة. وأكد المسؤولون الأميركيون أن إلغاء الاجتماع يظهر أن هناك عواقب لمثل هذه التصرفات. وحسب أكسيوس فقد أحدث الفيديو الذي نشره نتنياهو الأربعاء ضررًا كبيرًا وأغضب المسؤولين الأميركيين.

وطالب نتنياهو واشنطن بالمزيد من الأسلحة والذخائر قائلًا "أعطونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع بكثير"، في إشارة إلى الحرب على قطاع غزة، في حين ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن "لا تزال تراجع شحنة قنابل كبيرة لإسرائيل بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها في مناطق ذات كثافة سكانية عالية"، معربًا عن قلق بلاده إزاء "استخدام قنابل تزن 2000 رطل في مناطق مأهولة من غزة".

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