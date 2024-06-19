إيران تحكم على نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام بالسجن لمدة عام

بقلم: يورونيوز

حكمت محكمة إيرانية على الحقوقية والناشطة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام في إيران، بالسجن لمدة عام آخر بسبب نشاطها.

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حكمت محكمة إيرانية على الحقوقية والناشطة نرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، بالسجن لمدة عام آخر بسبب نشاطها.

وقال مصطفى نيلي، محامي محمدي، إن موكلته أدينت بتهمة القيام بدعاية ضد النظام.

وقال نيلي يوم الأربعاء إن الحكم جاء بعد أن دعت محمدي الناخبين إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية الإيرانية الأخيرة، وأرسلت رسائل إلى المشرعين في أوروبا وأدلت بتعليقات بشأن التعذيب والاعتداء الجنسي الذي تعرضت له صحفية وناشطة سياسية إيرانية أخرى.

وتُحتجز محمدي في سجن إيفين الإيراني سيئ السمعة الذي يضم سجناء سياسيين وسجناء ذوي علاقات مع الغرب.

وكانت محمدي تقضي بالفعل حكمًا بالسجن لمدة 30 شهرًا، أضيف إليها 15 شهرًا أخرى في يناير/كانون الثاني.

وحصلت محمدي عام 2023 على جائزة نوبل للسلام بسبب كفاحها ضد قمع حقوق النساء في الجمهورية الإسلامية.