في حفل تنصيبه.. رئيس جنوب إفريقيا الجديد يعلن بداية "حقبة جديدة"

بقلم: يورونيوز

أدى سيريل رامافوزا اليمين الدستورية كرئيس جديد لجنوب أفريقيا، بعد حصوله على دعم الأحزاب المتنافسة التي انضمت إلى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

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وألقى رامافوسا كلمة في مبنى الاتحاد أكد فيها عزمه على تشكيل حكومة وحدة وطنية، "لمتابعة برنامج مشترك للتغيير الأساسي والدائم. إن تشكيل حكومة وحدة وطنية هو لحظة ذات أهمية عميقة، إنها بداية عهد جديد."

وأضاف: "مع العلم أنه لا يمكن لأي حزب أن يحكم بمفرده ويسن القوانين بمفرده، فقد اتفقت هذه الأحزاب على العمل في شراكة، لتوظيف مواهبها من أجل خير البلاد وتقدم شعبها. لقد نجحوا معًا في تحقيق ذلك".

وقال الرئيس السابق لجنوب أفريقيا جاكوب زوما، يوم الأحد، إن الانتخابات تم "تزويرها" ، ومضى حزبه بالطعن في نتائجها بينما انضم إلى تحالف أحزاب المعارضة.