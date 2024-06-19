Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
أبواب
برامج
العالم
أبواب
برامج
Featured
أعمال
أبواب
برامج
Next
أبواب
برامج
Green
أبواب
برامج
الصحة
أبواب
برامج
ثقافة
أبواب
برامج
سفر
أبواب
برامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
جدونا
اعلان

في حفل تنصيبه.. رئيس جنوب إفريقيا الجديد يعلن بداية "حقبة جديدة"

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، يؤدي القسم
رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، يؤدي القسم Copyright Kim Ludbrook/AP
Copyright Kim Ludbrook/AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أدى سيريل رامافوزا اليمين الدستورية كرئيس جديد لجنوب أفريقيا، بعد حصوله على دعم الأحزاب المتنافسة التي انضمت إلى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

اعلان

وألقى رامافوسا كلمة في مبنى الاتحاد أكد فيها عزمه على تشكيل حكومة وحدة وطنية، "لمتابعة برنامج مشترك للتغيير الأساسي والدائم. إن تشكيل حكومة وحدة وطنية هو لحظة ذات أهمية عميقة، إنها بداية عهد جديد."

وأضاف: "مع العلم أنه لا يمكن لأي حزب أن يحكم بمفرده ويسن القوانين بمفرده، فقد اتفقت هذه الأحزاب على العمل في شراكة، لتوظيف مواهبها من أجل خير البلاد وتقدم شعبها. لقد نجحوا معًا في تحقيق ذلك".

وقال الرئيس السابق لجنوب أفريقيا جاكوب زوما، يوم الأحد، إن الانتخابات تم "تزويرها" ، ومضى حزبه بالطعن في نتائجها بينما انضم إلى تحالف أحزاب المعارضة.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

إيران تحكم على نرجس محمدي الحائزة على جائزة نوبل للسلام بالسجن لمدة عام

شاهد: إعادة انتخاب رئيس جنوب أفريقيا لولاية ثانية

عاصفة عاتية تخلف دمارًا هائلا في كوازولو ناتال في جنوب إفريقيا

جنوب أفريقيا تنصيب معارضة انتخابات رئاسية