فيديو: مبابي يستأنف التدريبات مع منتخب الديوك بعد إصابته بكسر في الأنف

بقلم: يورونيوز

ربما يقامر كيليان مبابي من أجل اللعب لمنتخب فرنسا على الرغم من إصابته بكسر في الأنف في بطولة أمم أوروبا.

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وتدرب النجم الفرنسي كيليان مبابي وهو يرتدي قناعًا يوم الأربعاء، بعد أقل من 48 ساعة من كسر أنفه أمام النمسا في بطولة أمم أوروبا.

وأجرى مبابي بعض التدريبات الخفيفة مرتديًا قناعًا واقيًا، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتمكن من مواجهة هولندا يوم الجمعة.

وكتب النجم الفرنسي في منشور غامض إلى حد ما على إنستغرام يوم الأربعاء، "بدون مخاطر، لا توجد انتصارات".

وكان هذا هو التعليق الوحيد حتى الآن من مبابي أو إدارة الفريق الفرنسي في اليوم الذي خضع فيه المهاجم المتجه إلى ريال مدريد لمزيد من الاختبارات بشأن إصابة الأنف التي تعرض لها في أول مباراة للديوك في البطولة يوم الاثنين.

قال لاعب خط الوسط أدريان رابيو يوم الأربعاء بمؤتمر صحفي في بادربورن، حيث تقيم فرنسا دوراتها التدريبية في بطولة أمم أوروبا 2024، "إن كسر الأنف ليس نهاية العالم، ويجب أن يكون كيليان معنا قريبًا جدًا. "

وقال لاعب منتخب فرنسا، وليم صليبا إنه تحدث إلى مبابي وأفاد أن المهاجم يشعر "بتحسن طفيف".

وتعرض مبابي للإصابة بعد اصطدامه بالمدافع النمساوي كيفن دانسو خلال المباراة التي فازت بها فرنسا 1-0.