بوتين يصل إلى فيتنام بعد كوريا الشمالية ضمن جولته الآسيوية

بقلم: يورونيوز

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى فيتنام اليوم الخميس في زيارة دولة تهدف إلى تعميق العلاقات بين موسكو وهانوي.

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وفي هانوي من المقرر أن يجتمع بوتين مع الأمين العام للحزب الشيوعي نجوين فو ترونج، والرئيس الجديد تو لام، حيث يسعى الزعيم الروسي إلى تعزيز العلاقات بين الدولتين.

وتأتي هذ الزيارة، بعد لقاء بوتين بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، حيث وقع الزعيمان اتفاقاً يوم الأربعاء يتعهد بتقديم المساعدة المتبادلة إذا واجه أي من البلدين "اعتداء"، وهو اتفاق استراتيجي يأتي في الوقت الذي يواجه فيه الطرفان مواجهات متصاعدة مع الغرب.

ولم تتضح تفاصيل الاتفاق على الفور، لكنه قد يمثل أقوى علاقة بين موسكو وبيونغ يانغ منذ نهاية الحرب الباردة.

ووصف الزعيمان هذه الخطوة بأنها ترقية كبيرة لعلاقاتهما، بما في ذلك العلاقات الأمنية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإنسانية.