Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
أبواب
برامج
العالم
أبواب
برامج
Featured
أعمال
أبواب
برامج
Next
أبواب
برامج
Green
أبواب
برامج
الصحة
أبواب
برامج
ثقافة
أبواب
برامج
سفر
أبواب
برامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
جدونا
اعلان

وزارة التعليم الفلسطيني: الحرب على غزة تسببت بحرمان 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية العامة

طلاب يسيرون إلى المدرسة الابتدائية في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة
طلاب يسيرون إلى المدرسة الابتدائية في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة Copyright Oded Balilty/ The AP
Copyright Oded Balilty/ The AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

كشفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أنّ 39 ألف طالب بالثانوية العامة في قطاع غزة لن يتمكنوا من تقديم الإمتحانات بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

اعلان

وقال صادق الخضور، المتحدث باسم الوزارة، أنّ "هناك 1320 طالب ثانوية عامة من قطاع غزة يتواجدون حالياً خارج القطاع وسيتم عقد امتحانات لهم".

وأضاف الخضور: "العدد الأكبر من هؤلاء الطلاب (1090) موجودون في جمهورية مصر العربية، والبقية موزعون في 28 دولة".

بالأرقام.. تأثير الحرب الإسرائيلية على الطلاب والتعليم في قطاع غزة والضفة الغربية
بالأرقام.. تأثير الحرب الإسرائيلية على الطلاب والتعليم في قطاع غزة والضفة الغربيةEuronews

وكان من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة السبت القادم، بشكل متزامن مع الامتحانات في الضفة الغربية. إلاّ أن الحرب المتواصلة في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي حالت دون ذلك.

بالأرقام.. تأثير الحرب الإسرائيلية على الطلاب والتعليم في قطاع غزة والضفة الغربية
بالأرقام.. تأثير الحرب الإسرائيلية على الطلاب والتعليم في قطاع غزة والضفة الغربيةEuronews

وتابع الخضور قائلاً: "من المقرر أن يتقدم هذا العام 50 ألف طالب وطالبة إلى امتحان الثانوية العامة بكافة فروعها في الضفة الغربية ودول أخرى قررت الوزارة فتح قاعات امتحان فيها لطلبة من غزة أو في مدارس تابعة للوزارة في دول أخرى".

بالأرقام.. تأثير الحرب الإسرائيلية على الطلاب والتعليم في قطاع غزة والضفة الغربية
بالأرقام.. تأثير الحرب الإسرائيلية على الطلاب والتعليم في قطاع غزة والضفة الغربيةEuronews

وقد افتتحت طواقم الوزارة قاعة في مصر، إضافة لافتتاح قاعات خاصة في روسيا، وتركيا، وقطر، فيما ستعقد الامتحانات الثانوية في سفارات بقية الدول.

بالأرقام.. تأثير الحرب الإسرائيلية على الطلاب والتعليم في قطاع غزة والضفة الغربية
بالأرقام.. تأثير الحرب الإسرائيلية على الطلاب والتعليم في قطاع غزة والضفة الغربيةEuronews

وتشير إحصائيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى أن 7034 طالباً قتلوا منذ بداية الحرب في قطاع غزة، إضافة إلى 65 طالباً من الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في إحصاءاتها أن "620 ألف طالب وطالبة (في قطاع غزة) محرومون من الذهاب إلى مدارسهم منذ بدء العدوان".

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

تشيلي تحتفي بفلسطين وفنها وتاريخها في معرض بالأرشيف الوطني

شاهد: القوات الجوية الكورية والأمريكية تجري تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية

الآلاف في البرازيل يحتجون على مشروع قانون يجرّم الإجهاض

طلبة - طلاب غزة مدارس مدرسة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني