وزارة التعليم الفلسطيني: الحرب على غزة تسببت بحرمان 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أنّ 39 ألف طالب بالثانوية العامة في قطاع غزة لن يتمكنوا من تقديم الإمتحانات بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.
وقال صادق الخضور، المتحدث باسم الوزارة، أنّ "هناك 1320 طالب ثانوية عامة من قطاع غزة يتواجدون حالياً خارج القطاع وسيتم عقد امتحانات لهم".
وأضاف الخضور: "العدد الأكبر من هؤلاء الطلاب (1090) موجودون في جمهورية مصر العربية، والبقية موزعون في 28 دولة".
وكان من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة السبت القادم، بشكل متزامن مع الامتحانات في الضفة الغربية. إلاّ أن الحرب المتواصلة في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي حالت دون ذلك.
وتابع الخضور قائلاً: "من المقرر أن يتقدم هذا العام 50 ألف طالب وطالبة إلى امتحان الثانوية العامة بكافة فروعها في الضفة الغربية ودول أخرى قررت الوزارة فتح قاعات امتحان فيها لطلبة من غزة أو في مدارس تابعة للوزارة في دول أخرى".
وقد افتتحت طواقم الوزارة قاعة في مصر، إضافة لافتتاح قاعات خاصة في روسيا، وتركيا، وقطر، فيما ستعقد الامتحانات الثانوية في سفارات بقية الدول.
وتشير إحصائيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى أن 7034 طالباً قتلوا منذ بداية الحرب في قطاع غزة، إضافة إلى 65 طالباً من الضفة الغربية.
وأضافت الوزارة في إحصاءاتها أن "620 ألف طالب وطالبة (في قطاع غزة) محرومون من الذهاب إلى مدارسهم منذ بدء العدوان".