وزارة التعليم الفلسطيني: الحرب على غزة تسببت بحرمان 39 ألف طالب من امتحانات الثانوية العامة

بقلم: يورونيوز

كشفت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية أنّ 39 ألف طالب بالثانوية العامة في قطاع غزة لن يتمكنوا من تقديم الإمتحانات بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

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وقال صادق الخضور، المتحدث باسم الوزارة، أنّ "هناك 1320 طالب ثانوية عامة من قطاع غزة يتواجدون حالياً خارج القطاع وسيتم عقد امتحانات لهم".

وأضاف الخضور: "العدد الأكبر من هؤلاء الطلاب (1090) موجودون في جمهورية مصر العربية، والبقية موزعون في 28 دولة".

بالأرقام.. تأثير الحرب الإسرائيلية على الطلاب والتعليم في قطاع غزة والضفة الغربية Euronews

وكان من المقرر أن تنطلق امتحانات الثانوية العامة السبت القادم، بشكل متزامن مع الامتحانات في الضفة الغربية. إلاّ أن الحرب المتواصلة في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي حالت دون ذلك.

بالأرقام.. تأثير الحرب الإسرائيلية على الطلاب والتعليم في قطاع غزة والضفة الغربية Euronews

وتابع الخضور قائلاً: "من المقرر أن يتقدم هذا العام 50 ألف طالب وطالبة إلى امتحان الثانوية العامة بكافة فروعها في الضفة الغربية ودول أخرى قررت الوزارة فتح قاعات امتحان فيها لطلبة من غزة أو في مدارس تابعة للوزارة في دول أخرى".

بالأرقام.. تأثير الحرب الإسرائيلية على الطلاب والتعليم في قطاع غزة والضفة الغربية Euronews

وقد افتتحت طواقم الوزارة قاعة في مصر، إضافة لافتتاح قاعات خاصة في روسيا، وتركيا، وقطر، فيما ستعقد الامتحانات الثانوية في سفارات بقية الدول.

بالأرقام.. تأثير الحرب الإسرائيلية على الطلاب والتعليم في قطاع غزة والضفة الغربية Euronews

وتشير إحصائيات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية إلى أن 7034 طالباً قتلوا منذ بداية الحرب في قطاع غزة، إضافة إلى 65 طالباً من الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في إحصاءاتها أن "620 ألف طالب وطالبة (في قطاع غزة) محرومون من الذهاب إلى مدارسهم منذ بدء العدوان".