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شاهد: القوات الجوية الكورية والأمريكية تجري تدريبات مشتركة بالذخيرة الحية

قاذفة قنابل جوية أمريكية من طراز B-1B، وطائرات مقاتلة كورية جنوبية من طراز F-15K تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية، كوريا الجنوبية.
قاذفة قنابل جوية أمريكية من طراز B-1B، وطائرات مقاتلة كورية جنوبية من طراز F-15K تحلق فوق شبه الجزيرة الكورية، كوريا الجنوبية. Copyright AP/AP
Copyright AP/AP
بقلم:  يورونيوز
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أجرت القوات الجوية الأمريكية والكورية الجنوبية، الخميس، مناورات جوية فوق كوريا الجنوبية.

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وقامت المقاتلات النفاثة الأمريكية AC-130J والمقاتلات الكورية الجنوبية KF-16 بمناورات بالذخيرة الحية، كما أطلقت قنبلة موجهة بالليزر GBU-12 وصواريخ جو-أرض AGM-114 على الأهداف.

وصلت التوترات في شبه الجزيرة الكورية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، حيث وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على اتفاق جديد يتطلب من البلدين استخدام كل الوسائل المتاحة لتقديم المساعدة العسكرية الفورية في حالة الحرب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وصل إلى كوريا الشمالية الثلاثاء، في أول زيارة يقوم بها منذ 24 عاما.

تأتي زيارة بوتين وسط مخاوف غربية متزايدة بشأن تزويد بيونغ يانغ موسكو بالذخائر والأسلحة لمواصلة حربها على أوكرانيا مقابل تزويد الأخيرة بالمساعدات التكنولوجية التي تساعد بتطوير البرنامج النووي لشمال كوريا.

المصادر الإضافية • أ ب

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