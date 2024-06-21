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إعلام عبري: قوات المراقبة الإسرائيلية رصدت "مناورات واسعة" لحماس قبيل هجوم 7 أكتوبر

قاعدة ناحال عوز التابعة للجيش الإسرائيلي
قاعدة ناحال عوز التابعة للجيش الإسرائيلي Copyright موقع الجيش الإسرائيلي
Copyright موقع الجيش الإسرائيلي
بقلم:  يورونيوز
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كشف هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن قوات المراقبة في قاعدة "ناحال عوز" التابعة للجيش، رصدت "مناورة كبيرة" لقوات حماس على طول حدود غزة قبل 4 أيام من هجوم السابع من أكتوبر.

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ونقلت الهيئة عن تقرير قوات المراقبة أن ما جرى كان تدريب عسكري "غير طبيعي للغاية"، يحاكي إطلاق صواريخ على نحو متزامن واقتحام دبابات إسرائيلية من قبل 170 من مقاتلي حماس.

وقالت "كان" إن "قوات المراقبة رصدت التدريب في الساعة 9:00 صباحا قبل 4 أيام من الهجوم، إذ أبلغت القادة الذين رفضوا التحذير باعتباره مجرد تدريب آخر".

وردا على ما ورد في تقرير "كان"، نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش الإسرائيلي قوله إنه "يحقق في أحداث 7 أكتوبر وما حدث فيها. والهدف من التحقيقات هو التعلم واستخلاص الدروس لاستمرار القتال"، مشيرا إلى أن "التحقيقات جارية حاليا، وعندما تنتهي سيتم عرض نتائجها بشفافية على الجمهور".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، كشفت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير آخر، أن وثيقة أعدتها وحدة تابعة لشعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، أكدت أن الجيش وأجهزة الاستخبارات كانت على علم بخطة حماس لهجوم السابع من أكتوبر، وذلك قبل 3 أسابيع من تنفيذ الهجوم.

وأشارت الهيئة إلى أن الوثيقة التي نشرتها قناة "كان" التلفزيونية، شرحت بشكل تفصيلي خطة حماس لاختطاف ما بين 200 و 250 جنديا ومدنيا إسرائيليا.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الوثيقة التي حملت عنوان "تدريب الهجوم بالتفصيل من البداية إلى النهاية"، أعدتها الوحدة 8200 التابعة لشعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، في 19 سبتمبر 2023 أي قبل نحو 3 أسابيع من الهجوم.

وأوضحت الهيئة نقلا مراسل قناة "كان" التلفزيونية أن السلطات المختصة في الجيش الإسرائيلي تجاهلت الوثيقة التي شرحت بالتفصيل خطة هجوم حماس على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة وكذلك القواعد العسكرية.

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