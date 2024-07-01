بقلم: يورونيوز

في اليوم الـ269 من الحرب الدامية التي تخوضها إسرائيل في قطاع غزة، شهدت العمليات العسكرية في الساعات الماضية تصعيدًا كبيرًا، حيث كثفت القوات الإسرائيلية ضرباتها وغاراتها على مختلف أنحاء القطاع.

اعلان

وفي المقابل، أعلنت الفصائل الفلسطينية عن تنفيذها هجمات على آليات وتجمعات الجيش الإسرائيلي في عدد من المناطق.

وأكد مصدر في الجيش الإسرائيلي الاثنين، أنه "خلال العملية في الشجاعية وجدنا أن حماس تمكنت من إعادة تأهيل نفسها عسكريا وماليا".

ولفت المصدر نفسه إلى أن حماس أقامت في الشجاعية عشرات المواقع القتالية في أماكن كانت بها عمليات قبل 6 أشهر".

وفي آخر المستجدات أيضا، شهدت الحكومة الإسرائيلية نقاشات حادة الإثنين بعد أن أفرجت سلطات الجيش عن الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مجمع الشفاء الطبي.

ووجه عدد من الوزراء انتقادات لاذعة لقادة الأجهزة الأمنية، مطالبين وزير الأمن، يوآف غالانت، بتقديم تفسيرات وتوضيحات حول هذه الخطوة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب بنيامين نتنياهو، القول إن رئيس الوزراء أمر بفتح تحقيق فوري في الإفراج عن سجناء فلسطينيين من غزة.