شاهد: في مشهد مهيب.. الحجاج المسلمون يجتمعون على عرفة لأداء ركن الحج الأعظم

بقلم: يورونيوز

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، السبت، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من مليون و800 ألف حاج، منهم حوالي مليون و600 ألف قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة.

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تجمع الحجاج المسلمون يوم السبت في عرفات للصلاة وتلاوة القرآن وأداء ركن الحج الأعظم، وهو وقفة عرفة.

ويشارك الملايين من جميع أنحاء العالم في كل عام في الطقوس التي تستمر لمدة خمسة أيام في مدينة مكة المكرمة.

ويُعتقد أن الجبل الذي يقع على بعد حوالي 22 كيلومترًا شرق مكة المكرمة، هو المكان الذي ألقى فيه النبي محمد خطبته الأخيرة، المعروفة باسم خطبة الوداع.

ويؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا في مشعر عرفات، ثم يستمعون لخطبة عرفة من مسجد نمرة.

وبعد غروب الشمس، يتوجه الحجاج إلى مشعر مزدلفة لقضاء ليلة المزدلفة، يجمعون فيها حصى الجمرات استعدادًا لرميها في مشعر منى يوم غد الأحد.

ولم يتمكن الفلسطينيون في قطاع غزة المنكوب، والذي يواجه منذ أكثر من 8 أشهر حربا إسرائيلية طاحنة، من السفر إلى مكة هذا العام، لأداء مناسك الحج، بسبب إغلاق الحدود.

ومع ذلك، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية، السبت، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ أكثر من مليون و800 ألف حاج، منهم حوالي مليون و600 ألف قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة.