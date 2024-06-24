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حريق ضخم في مصنع للبطاريات في سيول يُسفر عن مقتل 9 أشخاص وفقدان 15

حريق ضخم في مصنع للبطاريات في سيول
حريق ضخم في مصنع للبطاريات في سيول Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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اندلع حريق هائل في مصنع لتصنيع بطاريات الليثيوم بالقرب من العاصمة الكورية الجنوبية سيول يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وإصابة 4 آخرين وفقدان 15 شخصًا.

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وأفادت وسائل إعلام محلية، أن مصنع بطاريات الليثيوم الواقع في مدينة هواسيونغ، جنوب العاصمة سيول، يعود لمجموعة "أريسيل" الكورية الجنوبية، وهي شركة رائدة في صناعة البطاريات.

وفي وقت سابق، تم الإبلاغ عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، اثنان منهم في حالة حرجة.

ومع تقدم عمليات البحث والإنقاذ، عثر رجال الإطفاء على 8 جثث إضافية داخل المصنع، مما رفع عدد القتلى إلى 9.

وأفاد مسؤول الإطفاء المحلي كيم جين يونغ، أن معظم المفقودين هم من العمال الأجانب، بمن فيهم عمال صينيون.

وذكر يونغ أنّه تمّ تتبع إشارات الهاتف المحمول للمفقودين من الطابق الثاني من المصنع، حيث يُعتقد أنّهم كانوا متواجدين وقت اندلاع الحريق.

وأشارت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، إلى أنّ الحريق قد تم إخماده بشكل كبير، بينما لا يزال سبب الحريق الدقيق غير معروف.

حريق ضخم في مصنع للبطاريات في سيول
حريق ضخم في مصنع للبطاريات في سيول أ ب

ووفقًا ليونغ، كان 102 شخصًا يعملون في المصنع وقت اندلاع الحريق.

تواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين، بينما يجري التحقيق في سبب الحريق.

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