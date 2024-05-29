شاهد: الشرطة اليونانية تؤمن المنطقة المحيطة بملعب أثينا قبل نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

بقلم: يورونيوز

أغلقت الشرطة، الأربعاء، المنطقة المحيطة بالملعب في أثينا حيث من المقرر أن تقام المباراة النهائية للدوري الأوروبي بين أولمبياكوس وفيورنتينا في وقت لاحق من اليوم.

اعلان

تجري عملية أمنية واسعة النطاق حول ملعب "أيك أرينا"، حيث يتنافس أولمبياكوس على أول لقب أوروبي له، ليواجه فيورنتينا الذي وصل إلى نهائي العام الماضي.

وسيكون أكثر من 3000 ضابط شرطة في الخدمة في مباراة الأربعاء، حيث سيحاط الملعب بأطواق أمنية متحدة المركز ستوقف حركة المرور، وتغلق المدارس المحلية، بل وتحظر توصيل الطعام شمال العاصمة اليونانية.

وقررت الحكومة اليونانية اتخاذ إجراءات أمنية مشددة قبل المباراة النهائية في أعقاب تغييرات داخلية وقبل صيف حافل بالأمن مع إقامة بطولة أوروبا لكرة القدم في الفترة من 14 حزيران/يونيو إلى 14 تموز/يوليو في ألمانيا، ومن 26 تموز/يوليو إلى آب/أغسطس. 11 أولمبياد باريس.

وبعد موسم محلي مخيب للآمال، يتمتع أولمبياكوس بميزة على أرضه وزخم في مسابقة الدرجة الثالثة الأوروبية بعد إقصاء فنربخشه وأستون فيلا.

المهاجم المغربي أيوب الكعبي هو هداف المسابقة برصيد 10 أهداف، ويقود نجاح الفريق اليوناني إلى جانب المدرب خوسيه لويس مينديليبار الذي قاد إشبيلية للفوز بالدوري الأوروبي الموسم الماضي.

وتم إغلاق ملاعب كرة القدم في الدرجة الأولى في اليونان لمدة شهرين في وقت سابق من هذا الموسم، حيث تم إدخال التذاكر الإلكترونية وغيرها من الإجراءات الأمنية الجديدة.

وأقيم نهائي كأس اليونان في نهاية الأسبوع بدون مشجعين بسبب مخاوف بشأن أعمال عنف محتملة، لكن المباراة انتهت بشكل فوضوي بعد فوز باناثينايكوس على أريس 1-0 بهدف في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وتدخلت الشرطة لحماية الحكم الفرنسي ستيفاني فرابارت أثناء اصطحابها خارج الملعب أثناء مواجهتها من قبل لاعبي أريس ومسؤولي النادي.