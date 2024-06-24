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روسيا: مقتل 15 شرطيًا وعدد من المدنيين في سلسلة هجمات دامية في داغستان

وضعت الشرطة شريط مسرح الجريمة بالقرب من سيارة مشبوهة، في الخلفية، في موسكو، روسيا، السبت، 28 فبراير 2015.
وضعت الشرطة شريط مسرح الجريمة بالقرب من سيارة مشبوهة، في الخلفية، في موسكو، روسيا، السبت، 28 فبراير 2015. Copyright Denis Tyrin/AP
Copyright Denis Tyrin/AP
بقلم:  يورونيوز
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

قال حاكم جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف في مقطع فيديو نشره عبر قناته على "تليغرام" في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، إن أكثر من 15 شرطيًا وعددًا من المدنيين، بينهم كاهن أرثوذكسي، قتلوا في الهجمات التي استهدفت كنيسًا يهوديًا وكنيسة أرثوذكسية ومركزًا للشرطة يوم الأحد.

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ووصفت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا هذه الهجمات بأنها أعمال إرهابية.

وأعلنت داغستان الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الهجمات. لا تزال الدوافع وراء الهجمات قيد التحقيق، لكن لم تتبنَ أي جماعة حتى الآن مسؤوليتها.

وتُعاني داغستان منذ فترة طويلة من تمرد مسلح من قبل جماعات إسلامية متشددة. في السنوات الأخيرة، شهدت المنطقة انخفاضًا في وتيرة العنف، ولكن التوترات لا تزال قائمة.

وأعلنت وزارة الداخلية في داغستان الأحد، أن مجموعة من المسلحين هاجمت كنيسًا يهوديا وكنيسة في مدينة ديربنت الواقعة على بحر قزوين.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية باندلاع النيران في كلا المكانين. في نفس الوقت تقريبًا، وردت تقارير عن هجوم آخر استهدف كنيسة ومركزًا لشرطة المرور في عاصمة داغستان محج قلعة.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية عن مصادر قولها، إنه يتم استجواب رئيس منطقة سيرغوكالا، محمد عمروف، الذي ربما يكون أبناؤه متورطين في الهجمات الإرهابية.

وقال حاكم داغستان، ميليكوف، إن الوضع في المنطقة تحت سيطرة سلطات إنفاذ القانون والسلطات المحلية، وتعهد بمواصلة التحقيق في الهجمات حتى يتم الكشف عن "جميع الخلايا النائمة" للمسلحين.

وادعى، دون تقديم أدلة، أن الهجمات ربما تم الإعداد لها من الخارج، وأشار إلى أنها مرتبطة بما يسميه الكرملين "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

ويذكر أنه في مارس/آذار، أطلق مسلحون النار على حشد من الناس في قاعة للحفلات الموسيقية في إحدى ضواحي موسكو، مما أسفر عن مقتل 145 شخصاً.

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