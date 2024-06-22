روسيا تطلق وابلاً من الصواريخ على منشآت الطاقة الأوكرانية ومقتل ثلاثة أشخاص على الأقل

بقلم: يورونيوز

قـُتل ثلاثة أشخاص على الأقل في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا في قصف روسي بعد ظهر يوم السبت.

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واستهدف القصف منطقة سكنية كثيفة، حسب رئيس بلدية المدينة إيهور تيريخوف الذي أكد إصابة 18 شخصا آخرين بجروح، إلى جانب القتلى الثلاثة، الذين أبلغ عنهما حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف.

وقد شنت روسيا وابلًا جديدًا من الصواريخ والطائرات دون طيار في هجوم الليلة الماضية على أوكرانيا، حسب مسؤولين في كييف، مما أدى إلى إتلاف منشآت الطاقة في جنوب شرق وغرب البلاد وإصابة عاملين على الأقل.

تواجه أوكرانيا موجة جديدة من انقطاع التيار الكهربائي بعد أن تسببت هجمات روسيا المستمرة في تعطيل البنى التحتية للطاقة والتي أدت قبل ثلاثة أشهر إلى تدمير نصف قدرة توليد الطاقة في البلاد. وقالت القوات الجوية الأوكرانية أن موسكو أطلقت 16 صاروخًا و13 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" الإيراني في هجومها الكبير الثامن على منشآت الطاقة خلال الليل.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت 12 صاروخًا من أصل 16 وجميع الطائرات بدون طيار الـ13 التي أطلقتها روسيا.

وقالت شركة تشغيل شبكة الكهرباء والمملوكة للدولة "أوكرينرغو" إن الضربات دمرت المعدات في منشآت في جنوب شرق زابوريجيا ومنطقة لفيف الغربية.

ومع عدم الإبلاغ عن تغييرات كبيرة على طول خط المواجهة الذي يبلغ طوله ألف كيلومتر حيث لم يحقق التقدم الأخير لقوات الكرملين في شرق وشمال شرق أوكرانيا سوى مكاسب تدريجية، فقد استهدف الجانبان البنية التحتية، سعيًا إلى كبح تقدم القوات المعادية في الحرب التي دخلت عامها الثالث.

ويأتي الهجوم الذي شنته موسكو خلال الليل على زابوريجيا ولفيف في أعقاب ضربات عسكرية أوكرانية على ثلاث مصافٍ للنفط في جنوب روسيا خلال الليل وحتى يوم الجمعة.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية خمس طائرات مسيرة فوق بحر آزوف ومنطقتي بريانسك وسمولينسك غربي البلاد. كما قتل رجل في قصف على منطقة بيلغورود الروسية، المتاخمة لأوكرانيا، وفقًا لحاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف.

وأكد حاكم منطقة دونيتسك المحتلة جزئيًا شرق أوكرانيا، اليوم السبت، إن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة سبعة في اليوم السابق.

وفي الجزء الذي تسيطر عليه روسيا من المنطقة، قال دينيس بوشيلين، إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة في قصف لقوات الجيش الأوكراني.

وقالت الشرطة الأوكرانية إن شرطيًا قتل في منطقة خيرسون المحتلة جزئيًا جرّاء هجوم بطائرة روسية بدون طيار على نقطة تفتيش.