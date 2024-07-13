حفل تأبيني في كييف لضحايا الضربة الروسية على مستشفى للأطفال

بقلم: يورونيوز

أدى الهجوم على أكبر منشأة طبية للأطفال في أوكرانيا، يوم الاثنين، إلى وفاة 44 شخصًا على الأقل.

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وقد أُقيمت مراسم تأبين في كييف لضحايا الضربة الصاروخية الروسية.

عزفت أوركسترا الحجرة تحت أنقاض المبنى في كييف يوم الجمعة كجزء من خدمة إحياء الذكرى.

علمت أوكسانا هالاك فقط بتشخيص ابنها دميترو البالغ من العمر عامين - سرطان الدم الليمفاوي الحاد - في بداية شهر يونيو.

قررت على الفور علاجه في Okhmatdyt، «لأنها واحدة من أفضل المستشفيات في أوروبا».

كانت هي ودميترو في المستشفى لتلقي العلاج عندما انطلقت صفارات الإنذار في جميع أنحاء المدينة. لم يتمكنوا من الركض إلى الملجأ لأن ابنها الصغير كان يتلقى حقنة وريدية.

وقالت هالاك: «من المهم للغاية عدم مقاطعة هذه الحقن الوريدي».

بعد الانفجارات الأولى، ساعدت الممرضات في نقلهما إلى غرفة أخرى بدون نوافذ، والتي كانت أكثر أمانًا.

بعد ذلك بوقت قصير، تم إجلاؤهما إلى المعهد الوطني للسرطان، والآن أصبح دميترو واحدًا من أصل 31 مريضًا، وسط معركة صعبة مع السرطان، يتعين عليهم التكيف مع مستشفى جديد.

وقالت المديرة العامة للمعهد الوطني للسرطان، أولينا ييفيمينكو: «إن أوخماتديت المدمر هو ألم الأمة بأكملها».

ويُعد أوخماتديت أكبر منشأة طبية للأطفال في أوكرانيا كانت ترعى 627 مريضًا وقت الهجوم.

وأصيب عشرات الأطفال الذين يعانون بالفعل من أمراض تهدد الحياة.