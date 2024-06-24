بسبب الحرب.. مئات آلاف الإسرائيليين سافروا دون تذكرة عودة خلال الستة أشهر الأولى من المغادرة

بقلم: يورونيوز

حسب إعلام محلي إسرائيلي، فإن مغادرة الإسرائيليين التي كانت بمثابة هروب مؤقت من الحرب، تحولت الآن إلى اتجاه متواصل، إذ أضحت الهجرة العكسية دائمة.

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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن ما يزيد عن نصف مليون إسرائيلي غادروا البلاد، دون أن يقتطعوا تذكرة عودة خلال ستة أشهر الأولى من شن الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين في غزة، أي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وذلك نقلًا عن بيانات لسلطة السكان والهجرة العبرية.

فالقوات الإسرائيلية مستمرة في قصفها الدامي على القطاع، حيث قتلت عشرات آلاف الأهالي وجرحت عشرات الآلاف الآخرين، في حين تلوح في الأفق بوادر اتساع لنطاق الحرب التي قد تطال لبنان، وربما تتدخل فيها قوى إقليمية أخرى.

ويبلغ عدد السكان الإسرائيليين حوالي عشرة ملايين نسمة، وفق دائرة الإحصاء الإسرائيلية، من بينهم أكثر من مليوني شخص من فلسطينيي الداخل، وحوالي 400 ألف فلسطيني في القدس. أما عدد مزدوجي الجنسية من الإسرائيليين والحاملين لأكثر من جواز سفر واحد فهو بالملايين.