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شاهد: احتجاجات ضخمة واشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون باستقالة حكومة نتنياهو

احتجاجات ليلية في تل أبيب تطالب باستقالة الحكومة
احتجاجات ليلية في تل أبيب تطالب باستقالة الحكومة Copyright Leo Correa/Copyright 2024 The AP All rights reserved
Copyright Leo Correa/Copyright 2024 The AP All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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لم يتردد المتظاهرون في إضرام النار في ساحة التظاهر، مما اضطر الشرطة إلى التدخل في محاولة لاحتواء الوضع.

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اندلعت اشتباكات بين قوات الشرطة، وعشرات المتظاهرين وسط تل أبيب ليل السبت حيث طالب المحتجون باستقالة الحكومة الإسرائيلية. وتداولت وسائل الإعلام صورا لعناصر الأمن وهم يمنعون المتظاهرين والتقدم ويدفعونهم بعيدا أثناء المظاهرة.

ولم يتردد المتظاهرون في إضرام النار في ساحة التظاهر، مما اضطر الشرطة بجميع أسلاكها إلى التدخل في محاولة لاحتواء الوضع.

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن منظمي الاحتجاجات أن 150 ألف شخص شاركوا فيها، مما يجعلها أكبر مظاهرة ضد الحكومة منذ السابع من تشرين الأول / أكتوبر.

ويتزايد الغضب في جميع أنحاء إسرائيل بسبب تعامل الحكومة مع الحرب في غزة وأزمة المحتجزين، وخاصة في صفوف أولئك الذين يشددون على إبرام الحكومة لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، والذين يعتبرون أنّه لا يمكن إبرام الصفقة دون إسقاط الحكومة الحالية.

وجاءت احتجاجات يوم السبت بعد مقتل العشرات في غارات إسرائيلية في شمال قطاع غزة، وفقا لعدة مسؤولين فلسطينيين ومسؤولين في مستشفيات القطاع.

المصادر الإضافية • أ ب

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