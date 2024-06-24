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شولتس "قلق" بشأن احتمال فوز اليمين المتطرف بزعامة لوبان في فرنسا

المستشار الألماني أولاف شولتس
المستشار الألماني أولاف شولتس Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس يوم الأحد عن "قلقه" إزاء احتمال فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان في الانتخابات البرلمانية الفرنسية.

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وقال شولتس لقناة "أ آر دي" الألمانية "أنا قلق بشأن الانتخابات في فرنسا". 

وأضاف "أتمنى أن تفوز الأحزاب التي لا تتبع لوبان في الانتخابات. لكن القرار النهائي بيد الشعب الفرنسي".

ويتراجع حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل ملحوظ في استطلاعات الرأي قبل أسبوع من الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة التي دعا إليها ردًا على الهزيمة القاسية التي تلقاها حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر. 

ومن المتوقع، أن يحصل حزب التجمع الوطني المناهض للهجرة على أكبر عدد من الأصوات في الجولتين الانتخابيتين المقررتين في 30 يونيو و7 يوليو.

وفقًا لنتائج استطلاع للرأي الذي نُشر يوم الأحد، من المتوقع أن يحصل حزب التجمع الوطني وحلفاؤه على 35.5% من الأصوات في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية في البلاد.

المسح، الذي أجراه مركز "إبسوس" لصالح صحيفة "لو باريزيان" وإذاعة فرنسا في يومي 19 و20 يونيو/حزيران الجاري، أشار إلى أن تحالف الجبهة الشعبية الجديدة المنتمي إلى اليسار سيأتي في المرتبة الثانية بحصوله على 29.5% من الأصوات.

كما توقع المسح أن يحتل تحالف ماكرون المنتمي إلى الوسط المرتبة الثالثة بنسبة 19.5% من الأصوات.

وحصل التجمع الوطني على المركز الأول في انتخابات الاتحاد الأوروبي بنسبة 31 في المائة من الأصوات الفرنسية. ويعتبر زعيم الحزب، جوردان بارديلا، المرشح الأوفر حظاً لتولي منصب رئيس الوزراء إذا فاز التجمع الوطني في الانتخابات الفرنسية.

وسجّل حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف تقدماً في انتخابات الاتحاد الأوروبي هذا الشهر (15.9%)، بينما واجه الائتلاف الحاكم بزعامة شولتس أسوأ نتيجة له في الانتخابات الأوروبية 13.9%.

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