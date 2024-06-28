الجيش الإسرائيلي ينشر المزيد من اللقطات لقوات لواء ناحال في منطقة رفح

أسفر الهجوم الإسرائيلي قطاع غزة عن مقتل أكثر من 37700 فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة ومن بينهم آلاف النساء والأطفال.

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نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المزيد من اللقطات لقوات لواء ناحال، العاملة في منطقة رفح بقطاع غزة. وأفاد الجيش الإسرائيلي أيضا أن جنديا في الكتيبة 931 قُتل خلال عملية في المنطقة في وقت متأخر من يوم الخميس.

أسفر الهجوم الإسرائيلي قطاع غزة عن مقتل أكثر من 37700 فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة ومن بينهم آلاف النساء والأطفال.

بدأت الحرب بهجوم مفاجئ شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، والذي قتل خلاله المسلحون حوالي 1200 شخص، واحتجزوا 250 آخرين كرهائن.

وتتزايد الانتقادات الدولية بشأن الحملة، التي تشنها إسرائيل ضد حماس في الوقت، الذي يواجه فيه الفلسطينيون جوعاً شديداً.

وأدت الحرب المستمرة منذ ثمانية أشهر إلى قطع تدفق الغذاء والدواء والسلع الأساسية إلى قطاع غزة إلى حد كبير، وأصبح الناس هناك الآن يعتمدون بشكل كامل على المساعدات. وخلصت المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة إلى وجود "خطر معقول بوقوع إبادة جماعية" في غزة، وهو ما تنفيه إسرائيل بشدة.