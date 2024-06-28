شاهد: باندا تايوان الوحيدة تحتفل بعيد ميلادها الرابع: حلوة ولكن شرسة!

بقلم: يورونيوز

احتفلت يوان باو، ثاني باندا ولدت في تايوان، بعيد ميلادها الرابع في حديقة حيوان تايبيه يوم الجمعة.

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احتفلت يوان باو، ثاني باندا ولدت في تايوان، بعيد ميلادها الرابع في حديقة حيوان تايبيه يوم الجمعة.

تم إحضار والديها الباندا من الصين إلى تايوان عام 2008، وأصبحت يوان باو رمزًا للأمل في الحفاظ على هذه الأنواع المهددة بالانقراض في الجزيرة.

مع وفاة والدها توان توان في نوفمبر 2022، أصبحت يوان باو الآن الأنثى الباندا الوحيدة المتبقية في حديقة الحيوان.

على الرغم من أنها قد تبدو لطيفة ومحبوبة، إلا أن تشن يو ين، مسؤولة قسم الباندا في حديقة حيوان تايبيه، حذرت من أنها يمكن أن تكون شرسة أيضًا.

وفي عيد ميلادها، استمتعت يوان باو بكعكة صنعت خصيصا لها بهذه المناسبة.

كما شاهدها الزوار وهي تلعب وتتفاعل مع محيطها، مما أثار البهجة والسعادة في قلوبهم.