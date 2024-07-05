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حرب غزة في يومها الـ 273: الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في رفح واستئناف المفاوضات في الدوحة

فلسطينيون يبحثون عن جثث وناجين بين أنقاض مبنى سكني دمره قصف إسرائيلي في خان يونس بقطاع غزة، الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024.
فلسطينيون يبحثون عن جثث وناجين بين أنقاض مبنى سكني دمره قصف إسرائيلي في خان يونس بقطاع غزة، الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024. Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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حرب غزة في يومها الـ 273: الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في رفح واستئناف المفاوضات في الدوحة

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دخلت الحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة الجمعة يومها الـ273 وسط تكثيف للهجمات الجوية والبرية والبحرية على مناطق متفرقة بالقطاع.*

وتزامن ذلك مع توسيع الجيش الإسرائيلي عملياته في مدينة رفح، جنوبي القطاع، والإعلان عن استئناف المفاوضات بين جميع الأطراف بشأن غزة اعتبارًا من اليوم الجمعة في الدوحة.*

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة جهود وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق يؤدي لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن.

ونقلت القناة 12 العبرية، أن القلق يساور جهات بالوفد الإسرائيلي المفاوض من أن تخرب جهات مقربة من نتنياهو الفرصة لإبرام صفقة تهدئة.

وقال مسؤول بالجيش الإسرائيلي للقناة 14 العبرية، إن قيادة الجيش مستعدة لقبول أي صفقة مع حماس بأي ثمن والمهم هو وقف الحرب.

وأفاد المسؤول، أن الجيش يتجه لقبول الصفقة، وسنتحول لأسلوب الغارات التي تنتقي أهدافا بعينها.

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