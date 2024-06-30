مارك روته يحث الهولنديين على دعم أوكرانيا قبل توليه قيادة الناتو

بقلم: يورونيوز

في خطابه الأخير يوم الأحد، حث رئيس الوزراء مارك روته الهولنديين على دعم أوكرانيا، قبل أن تتولى الحكومة الجديدة مقاليد الحكم يوم الثلاثاء.

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وأكد روته على أهمية انتماء هولندا إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، مشددًا على أن التكاتف يجعلهم أقوى، خاصة في الظروف الراهنة. وقال: "من الأهمية بمكان أن تكون بلادنا جزءًا من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. معًا نحن أقوى من أن نكون بمفردنا. وخاصة الآن".

بعد قيادته للبلاد لأكثر من عقد، يستعد روته لنقل خبرته إلى بروكسل حيث سيتولى منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي خلفًا لـ ينس ستولتنبرغ. وأكد على الحاجة المستمرة لدعم أوكرانيا، قائلاً: "من أجل السلام هناك والأمن هنا".

روته، الذي اشتهر بركوب الدراجة لحضور الاجتماعات وتفانيه في العمل السياسي، أشار إلى السمات الإيجابية لبلاده قائلاً: "لا توجد حرب هنا، يمكنك أن تكون من أنت، نحن مزدهرون".

لكنه لم يغفل عن الإشارة إلى التحديات التي واجهها خلال مسيرته، بما في ذلك فضيحة إعانات الأطفال التي تسببت في اتهام آلاف الآباء بالاحتيال.

وتابع في خطابه "هولندا بلد عظيم. ربما قلت ذلك مرة أو مرتين أكثر مما ينبغي، ولكن هذا لأنني أعني ذلك من أعماق قلبي".

ومن المتوقع أن تتولى الحكومة الهولندية الجديدة مهامها يوم الثلاثاء، وقد تعهدت بمواصلة دعم أوكرانيا.

ومع ذلك، أثار الشعبوي اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، الذي فاز حزبه بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات العامة، قلقًا بتعبيره عن آراء مؤيدة لروسيا.