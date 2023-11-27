EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

المفاوضات لتشكيل ائتلاف حاكم في هولندا تصل إلى طريق مسدود

خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في لاهاي - هولندا. 2023/11/22
خيرت فيلدرز، زعيم حزب الحرية اليميني المتطرف في لاهاي - هولندا. 2023/11/22 Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

بدت المفاوضات لتشكيل ائتلاف حاكم في هولندا بعد فوز اليميني المتطرف خيرت فيلدرز المفاجئ في الانتخابات التشريعية، في طريق مسدود الإثنين مع استقالة المسؤول الذي كلّف إجراءها.

اعلان

اتهمت وسائل الإعلام الهولندية خوم فان شترين الذي عينه زعيم اليمين المتطرف، بارتكاب أعمال احتيال في شركته السابقة. 

وأعلن السناتور عن "حزب الحرية" بزعامة فيلدز أن هذه الظروف والوقت الذي يحتاج إليه للرد على الاتهامات الموجهة إليه "غير متناسبة" مع المهمة الموكلة إليه، وتابع قوله: "أبلغت بالتالي خيرت فيلدرز ورئيس البرلمان بأنني أستقيل من منصبي بمفعول فوري".

وكان من المفترض أن يباشر فان شترين مهمته رسميا الإثنين بلقاء مع خيرت فيلدرز، الذي تصدر حزبه انتخابات 22 تشرين الثاني/نوفمبر، غير أن اجتماعاته ألغيت.

ويواجه فيلدرز مهمة صعبة لإقناع الأحزاب الأخرى بالتعامل معه، نظرا إلى مواقفه المتطرفة حيال الإسلام والهجرة والاتحاد الأوروبي.

وإن كان حزبه خفض من حدة نبرته قليلا خلال الحملة الانتخابية، إلا أنه يدعو إلى حظر المساجد والمصحف والحجاب، وإلى تنظيم استفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.

المصادر الإضافية • أ ف ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

شاهد: ثانوية"ابن رشد" الإسلامية تتصدر قائمة أفضل مدارس فرنسا لكنها تحت تهديد قطع التمويل الحكومي

فيديو وصور: الهدنة تكشف حجم الدمار المروع والخراب الذي مارسه الجيش الإسرائيلي في مستشفى الشفاء

وثائقي عن الممثلة الفلسطينية هيام عباس يفتح "آلام الماضي" خلال مهرجان مراكش

تحالف حكومة هولندا- سياسة محادثات - مفاوضات يمين متطرف خيرت فيلدرز