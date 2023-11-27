المفاوضات لتشكيل ائتلاف حاكم في هولندا تصل إلى طريق مسدود

بقلم: يورونيوز

بدت المفاوضات لتشكيل ائتلاف حاكم في هولندا بعد فوز اليميني المتطرف خيرت فيلدرز المفاجئ في الانتخابات التشريعية، في طريق مسدود الإثنين مع استقالة المسؤول الذي كلّف إجراءها.

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اتهمت وسائل الإعلام الهولندية خوم فان شترين الذي عينه زعيم اليمين المتطرف، بارتكاب أعمال احتيال في شركته السابقة.

وأعلن السناتور عن "حزب الحرية" بزعامة فيلدز أن هذه الظروف والوقت الذي يحتاج إليه للرد على الاتهامات الموجهة إليه "غير متناسبة" مع المهمة الموكلة إليه، وتابع قوله: "أبلغت بالتالي خيرت فيلدرز ورئيس البرلمان بأنني أستقيل من منصبي بمفعول فوري".

وكان من المفترض أن يباشر فان شترين مهمته رسميا الإثنين بلقاء مع خيرت فيلدرز، الذي تصدر حزبه انتخابات 22 تشرين الثاني/نوفمبر، غير أن اجتماعاته ألغيت.

ويواجه فيلدرز مهمة صعبة لإقناع الأحزاب الأخرى بالتعامل معه، نظرا إلى مواقفه المتطرفة حيال الإسلام والهجرة والاتحاد الأوروبي.

وإن كان حزبه خفض من حدة نبرته قليلا خلال الحملة الانتخابية، إلا أنه يدعو إلى حظر المساجد والمصحف والحجاب، وإلى تنظيم استفتاء حول الخروج من الاتحاد الأوروبي.