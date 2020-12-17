بوكو حرام تبث فيديو تقول إنه للتلاميذ الذين خطفوا في نيجيريا

نشرت جماعة "بوكو حرام" الجهادية الخميس شريط فيديو يظهر فيه عشرات الصبيان حيث يشرح أحدهم أنهم "مئات من طلاب المدرسة الثانوية الذين تمّ اختطافهم في مدينة كانكارا" التي تقع في شمال غربي نيجيريا.

وكانت السلطات المحلية قد تحدثت عن اختطاف المئات الجمعة الفائت.

ويشرح التلميذ أنه واحد من بين 520 تلميذاً آخر اختطفوا على يد مسلحين تابعين لجماعة "بوكو حرام"، وهي الجماعة التي سبق وخطفت نحو 200 فتاة في 2014

وكان أبو بكر الشكوي، زعيم جماعة بوكو حرام المتطرفة، قد أعلن عن مسؤولية الحركة عن خطف مئات الطلاب الثانويين في شمال غرب نيجيريا، وذلك في تسجيل صوتي نشر صباح الثلاثاء.

وكان أكثر من مئة مسلح على دراجات نارية قد هاجموا المدرسة الواقعة في بلدة كانكرا ليلة الجمعة السبت. وفر مئات المراهقين إلى الغابة للاختباء.

ونُسبت عملية الخطف في البداية لجماعات مسلحة يطلق عليها "عصابات" تقوم بترهيب السكان في هذه المنطقة غير المستقرة حيث تكثر عمليات الخطف لقاء الحصول على فدية.

وأكد الجيش الإثنين أنه حدد "أماكن العصابات" مؤكدا القيام بعملية عسكرية. وتدهور الوضع الأمني بشكل كبير في شمال نيجيريا منذ انتخاب بخاري في 2015، والذي جعل مكافحة بوكو حرام في مقدمة أولوياته.