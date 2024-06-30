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جدونا
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السياحة في إسبانيا: نعمة أم نقمة؟ احتجاجات في مالقة تطالب بحق السكان المحليين بالسكن اللائق

ملقة الإسبانية
ملقة الإسبانية Copyright Olga Fil from Pixabay
Copyright Olga Fil from Pixabay
بقلم:  يورونيوز
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خرج ما يقدر بنحو 15 ألف شخص في مسيرة بمدينة مالقة يوم السبت للمطالبة بحقهم في السكن اللائق بأسعار معقولة.

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سارت الحشود تحت شعار "ملقة للعيش، وليس للبقاء"، في مسيرة نظمها اتحاد المستأجرين بدعم من تحالف من المنظمات، بما في ذلك غرينبيس، والكلية المهنية للعمل الاجتماعي في ملقة، والمفوضية الإسبانية لمساعدة اللاجئين، والوفد الأبرشي للهجرة.

تأتي هذه المسيرة كجزء من موجة متنامية من الاحتجاجات المناهضة لارتفاع أسعار السكن في إسبانيا، والتي تميزت بشكل خاص في المناطق ذات الشعبية الكبيرة لدى السياح.

ويعزى ارتفاع أسعار السكن إلى ضغط صناعة السياحة على الموارد، مما يجعل الحياة باهظة الثمن على السكان المحليين، ويخرجهم من سوق الإيجار.

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