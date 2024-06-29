بقلم: يورونيوز

الجيش الأمريكي قرر إرسال سفن حربية عبرت البحر المتوسط لإجلاء رعايا أميركيين من لبنان في حال توسعت رقعة الحرب مع حزب الله، ولمساندة إسرائيل في هذه الحرب في حال شملت جبهات متعددة في المنطقة

اعلان

يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم الـ267 للحرب، حيث استهدفت الغارات منطقة المواصي ومخيم النازحين في جنوب القطاع بعد أن اجتاح مرة أخرى منطقة الشجاعية، من ناحيتها وعدت كتائب القسام بما أسمته كمائن الموت في فيديو بثته على حسابها على تلغرام، وفي سياق متصل قالت كتائب القسام إن مقاتليها تمكنوا من إسقاط طائرتي "درون" مزودتين بتقنية لإلقاء القنابل في حي تل الهوا بمدينة غزة، وخاضت اشتباكات ضارية في حي الشجاعية.

وفي مفكرة الحرب اليومية هددت إيران إسرائيل بفتح حرب شاملة إذا وسعت تل أبيب حربها على لبنان، بينها تدخل مباشر من طهران.

آخر التطورات السياسية والميدانية والدبلوماسية وغيرها في اليوم الـ267 للحرب على غزة