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مباشر. حرب غزة: قصف إسرائيلي على مناطق جنوب القطاع وإيران تهدد بخيارات شاملة إذا شنت تل أبيب حربا على لبنان

بحارة وأفراد الخدمة العسكرية في سلاح البحرية الأميركي يصلون على متن السفينة الهجومية البرمائية يو إس إس واسب
بحارة وأفراد الخدمة العسكرية في سلاح البحرية الأميركي يصلون على متن السفينة الهجومية البرمائية يو إس إس واسب Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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الجيش الأمريكي قرر إرسال سفن حربية عبرت البحر المتوسط لإجلاء رعايا أميركيين من لبنان في حال توسعت رقعة الحرب مع حزب الله، ولمساندة إسرائيل في هذه الحرب في حال شملت جبهات متعددة في المنطقة

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يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه على مناطق مختلفة من قطاع غزة في اليوم الـ267 للحرب، حيث استهدفت الغارات منطقة المواصي ومخيم النازحين في جنوب القطاع بعد أن اجتاح مرة أخرى منطقة الشجاعية، من ناحيتها وعدت كتائب القسام بما أسمته كمائن الموت في فيديو بثته على حسابها على تلغرام، وفي سياق متصل قالت كتائب القسام إن مقاتليها تمكنوا من إسقاط طائرتي "درون" مزودتين بتقنية لإلقاء القنابل في حي تل الهوا بمدينة غزة، وخاضت اشتباكات ضارية في حي الشجاعية.

وفي مفكرة الحرب اليومية هددت إيران إسرائيل بفتح حرب شاملة إذا وسعت تل أبيب حربها على لبنان، بينها تدخل مباشر من طهران.

أخبار الحرب في يومها السابق

آخر التطورات السياسية والميدانية والدبلوماسية وغيرها في اليوم الـ267 للحرب على غزة

المصادر الإضافية • وكالات وترجمات

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