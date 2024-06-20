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جدونا
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مباشر. رصيف غزة يستعد لاستقبال المساعدات مجدداً وواشنطن لا ترى "طريقاً واضحاً" لإنهاء الحرب

فتاة فلسطينية تقف عند مدخل خيمة عائلتها في مخيم مؤقت للنازحين في خان يونس
فتاة فلسطينية تقف عند مدخل خيمة عائلتها في مخيم مؤقت للنازحين في خان يونس Copyright Jehad Alshrafi/AP.
Copyright Jehad Alshrafi/AP.
بقلم:  يورونيوز
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واصل الجيش الإسرائيلي حملة القصف والتوغل في مدينة رفح جنوبي القطاع موقعاً قتلى وجرحى مع دخول الحرب على غزة يومها الـ258.

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شن طيران ومدفعية الجيش الإسرائيلي عمليات قصف على مدينة غزة وحي الشجاعية شمالاً ومناطق الوسط. وأسفرت غارة على تجمع فلسطينيين أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية على شارع صلاح الدين شرقي رفح، مساء الأربعاء، عن مقتل 10 مدنيين وإصابة العشرات.

وتترافق الحملة الإسرائيلية في رفح مع عمليات تدمير للمباني والأحياء السكنية، بالتوازي مع حرق وتجريف معبر المدينة الوحيد الرابط بين القطاع ومصر.

سياسياً، أدلى الناطق باسم الجيش الإسرائيلي بتصريحات نادرة انتقد فيها فكرة تحقيق الهدف الأبرز للحرب، والتي كررها القادة السياسيون في إسرائيل مراراً. وقال دانيال هاغاري في التصريحات إن "حركة حماس فكرة ولا يمكن القضاء على فكرة"، قبل أن يرد عليه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بتأكيد تصميم الجيش على القضاء على قدرات الحركة.

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