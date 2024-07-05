فتح مراكز الاقتراع بالدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الإيرانية: من سيخرج فائزا بين بزشكيان وجليلي؟

بقلم: يورونيوز

فتحت صناديق الاقتراع صباح اليوم الجمعة في المرحلة الثانية من الدورة الرابعة عشرة لانتخابات الرئاسة الإيرانية بعد أن أدلى 39.9٪ فقط من الناخبين بأصواتهم في الأسبوع السابق.

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وكان المرشد الأعلى علي الخامنئي أول الناخبين، وأدلى بصوته في الدقائق الأولى لانطلاق المرحلة الثانية في حسينيّة "الإمام الخميني".

وأكد خامنئي، أنه "على الشعب أن يكون أكثر عزيمة اليوم لحسم نتائج الانتخابات وأن يكون لدينا رئيس غدا".

ويواجه المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان المرشح المحافظ، سعيد جليلي، للفوز بمنصب رئاسة الجمهورية خلفاً للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، الذي توفي مع عدد من مرافقيه في حادث تحطم مروحية في شهر مايو الماضي.

وكان مسعود بزشكيان، جراح القلب البالغ من العمر 69 عامًا، متقدمًا في الجولة الأولى.

وقد تحالف بزشكيان مع شخصيات معتدلة وإصلاحية أخرى خلال حملته الانتخابية سعيا لخلافة رئيسي، وهو تلميذ متشدد لخامنئي.

وكان وزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف، الذي توصل إلى الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 مع القوى العالمية والذي شهد رفع العقوبات مقابل تقليص البرنامج النووي بشكل كبير، من أبرز الداعمين له.

ويقول أحمد زيد آبادي، المحلل السياسي المؤيد للإصلاح: "ما يخطط له (مسعود بزشكيان) واضح. بشكل عام، يخطط لفتح المجال الثقافي والسياسي والدبلوماسي أكثر مما هو عليه الآن، ومن خلال القيام بذلك تحسين الوضع الاقتصادي".

وسيواجه بزشكيان المفاوض النووي السابق المتشدد سعيد جليلي في انتخابات اليوم الجمعة.

ويتمتع جليلي بميزة حيث حث رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف أنصاره على دعمه بعد خروجه من السباق الرئاسي بعد أن حل ثالثا الأسبوع الماضي.

ويُعرف جليلي بعدائه العميق لأمريكا وموقفه الصارم ضد الاتفاق النووي لعام 2015.

ومع تخصيب البرنامج النووي الإيراني لليورانيوم بمستويات تقترب من درجة مثيرة للقلق، قد يؤدي فوز جليلي مرة أخرى إلى تجميد المفاوضات المتوقفة بالفعل.

وقال محمود رضا كبيري يجانه، المحلل السياسي المؤيد لجليلي، عندما سُئل عن كيفية تعامل المرشح مع الاتفاق النووي والعقوبات الأمريكية: "كانوا (الأمريكيون) هم من عطلوا المفاوضات. في الأساس نعتقد أنه لا يمكن التعامل مع الأمريكيين بشكل صحيح، لأنهم يخبرونك بشيء ثم يغيرون، ويدمرون المحادثات في الاجتماع التالي".

كان الإقبال على صناديق الاقتراع منخفضًا في الجولة الأولى ولا يشعر جميع الإيرانيين بالحماس للمشاركة في جولة الإعادة.

وقال أحد سكان طهران الذي لم يرغب في الكشف عن اسمه بالكامل: "لا أعتقد أنني سأصوت في جولة الإعادة. لأنني لم أسمع أشياء إيجابية من المرشحين؛ لم يتحدثوا عن أي خطط. لذلك لا يهم إذا صوتت أم لا".

هذا وأكد زاري، وهو إيراني آخر لم يرغب في الكشف عن هويته أن "السؤال هو كم عدد الوعود التي تم الوفاء بها من قبل المرشحين الرئاسيين خلال السنوات الـ 43 الماضية؟ يجب أن تكون النتائج محسوسة في الاقتصاد وسبل عيش الناس".

وأشار خامنئي في وقت سابق إلى أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة كانت "أقل من المتوقع".

وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت نحو 40 بالمئة، وهي أدنى نسبة مسجلة منذ ثورة عام 1979.