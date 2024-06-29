بقلم: يورونيوز

تجري هذه الانتخابات المبكرة بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطة مروحيته في أيار الماضي بعد زياره أذربيجان الشرقية

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أظهرت النتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية بعد فرز أكثر من 19 مليون صوت، حيث حصل المرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان على أكثر حصل بيزشكيان على 8.3 مليون صوت، بينما حصل جليلي على 7.18 مليون صوت.

وحصل مرشح آخر، وهو رئيس البرلمان المتشدد محمد باقر قاليباف، على حوالي 2.67 مليون صوت. وحصل رجل الدين الشيعي مصطفى بور محمدي على أكثر من 158,000 صوت.

اللجنة الانتخابات المركزية قالت إن نسبة الإقبال بلغت نحو 40%، وهي أقل مما توقعه قادة الجمهورية الإسلامية، وهي أقل أيضا من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الستبقة في حزيران 2021 حيث بلغت نسبة المشاركة 49% فقط حين انتخب الرئيس إبراهيم رئيسي والذي قتل في حادث تحطم طائرته المروحية في 19 أيار/مايو الماضي، وبوفاته أعلنت طهران عن تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة بدات أولى جولاتها أمس ومن المرجح إجراء جولة إعادة لاختيار الرئيس المقبل بحسب وكالة تسنيم للأنباء.

يشترط القانون الإيراني أن يحصل الفائز على أكثر من 50% من جميع الأصوات التي تم الإدلاء بها. وإذا لم يحدث ذلك، سيتأهل المرشحان الأول والثاني في السباق إلى جولة إعادة بعد أسبوع. وقد جرت انتخابات رئاسية واحدة فقط في جولة إعادة واحدة في تاريخ إيران في العام 2005، عندما تفوق المرشح المحافظ محمود أحمدي نجاد على الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني.

وتتزامن الانتخابات مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة والغارات الجوية والقصف المدفعي على جنوب لبنان حيث إن طرفي المقاومة في المسرحين حماس وحزب الله هما من حلفاء إيران إسرائيل، كما تأتي هذه الانتخابات في ظل تزايد الضغوط الغربية على طهران بسبب برنامجها النووي الذي يتطور بسرعة.

من غير المرجح أن تحدث الانتخابات تحولا كبيرا في سياسات طهران بحسب العارفين بالمشهد السياسي في الجمهورية الإسلامية، إلا أن نتيجتها قد تؤثر على خلافة آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى البالغ من العمر 85 عاما، والذي يتولى السلطة منذ عام 1989.