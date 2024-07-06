حزب العمال يفي بوعده: في أول قرار له ستارمر يلغي خطة ترحيل اللاجئين إلى رواندا

بقلم: يورونيوز

بعد ساعات من وصوله إلى مقره الجديد في داونينغ ستريت وسط لندن، أصدر رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، قرارًا بإلغاء خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا.

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بعد ساعات من توليه منصبه في داونينغ ستريت وسط لندن، أصدر رئيس الوزراء البريطاني الجديد، كير ستارمر، قرارًا بإلغاء خطة ترحيل المهاجرين إلى رواندا.

وأفادت صحيفة "تليغراف" البريطانية، نقلاً عن مصادر مقربة من حزب العمال، أن ستارمر أوقف العمل بالخطة التي اقترحها حزب المحافظين لترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى رواندا.

وأكدت المصادر أن هذه الخطة أصبحت "منتهية فعلياً" بعد أن وعد الحزب بإلغائها إذا فاز في الانتخابات.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجرة غير الشرعية ستكون واحدة من أولويات الحكومة الجديدة، خاصة مع توقع زيادة عبور القوارب الصغيرة لقناة المانش خلال الصيف.

وأعلنت وزيرة الداخلية الجديدة، يفيت كوبر، أن الحفاظ على أمن الحدود سيكون أحد أهم أهداف الحكومة، مشددة على ضرورة تشكيل قيادة جديدة لأمن الحدود في أول اجتماعاتها مع المسؤولين.

تمت الموافقة على قانون رواندا من قبل البرلمان البريطاني في 22 أبريل 2024.

وكانت المملكة المتحدة قد أعلنت في عام 2022 عن اتفاقية مع رواندا لترحيل بعض طالبي اللجوء.

ووفقًا لهذه الاتفاقية، كان من المقرر ترحيل المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير قانوني عن طريق عبور القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة، إلى رواندا في أفريقيا.

وكانت منظمات حقوقية قد حذرت في وقت سابق، من أن التشريع الجديد الذي أقرته حكومة المملكة المتحدة لتنفيذ خطتها المثيرة للجدل لإعادة المهاجرين إلى رواندا لا يتوافق مع التزامات البلاد فيما يتعلق بحقوق الإنسان.