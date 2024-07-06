طاحونة ملهى مولان روج في باريس تعود إلى العمل مجددا فهل تنسي الفرنسيين مفاجأة صناديق الاقتراع؟

بقلم: يورونيوز

يشارك في كل عرض 60 راقصا وراقصة، يشترط ألا يقل طولهم عن 175 سنتمترا للنساء و185 للرجال. تتقاضى راقصات مولان روج في المعدل راتبا شهريا يتراوح ما بين 2800 و4000 آلاف يورو.

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بعيدا عن السياسة واستقطاباتها وفيما كانت الحملة الانتخابية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية الفرنسية تطوي آخر لحظاتها، شهدت باريس حدثا قد يُنسي سكان العاصمة ولو لحظة استحقاق الأحد.

فقد استردّ ملهى المولان روج الشهير طاحونته الحمراء بعد غياب بضعة أشهر. وبهذه المناسبة، نُظم الجمعة احتفال خاص على أنغام رقصة الكانكان أدتها حسناوات النادي بستراتهن الزاهية الألوان.

وكانت الأشرعة العملاقة للطاحونة قد تهاوت فجأة في بداية السنة ودون معرفة الأسباب بعد عرض راقص في هذا المعلم الذي يشتهر به حيُّ مونمارتر العريق في العاصمة الفرنسية. كما تهشّمت أجزاء أيضا من اللافتة االمضيئة إثر سقوطها أرضا بسبب عطل تقني وفق تصريحات مدير الملهى.

ولحسن الحظ ام يصب أحد في الحادث لكن عمدة الدائرة الـ18 التي يقع فيها المولان روج، قال إن المبنى آمن ولا يشكل خطرا.

وقد سارع القائمون على المكان لإجراء الإصلاحات اللازمة قبل مرور الشعلة الأولمبية في المنطقة يوم الخامس عشر من يوليو/تموز وهي مناسبة ينتظر أن تجذب أناسا كثيرين سيأتون لحضور فعاليات هذا الحدث الرياضي الكبير الذي تحتضنه باريس والمتمثل في انطلاق فعاليات الألعاب الأولمبية الصيفية.

جان فكتور كليريكو مدير عام المولان روج قال لوكالة "أسوشياتد برس"، إن الحفل المنظم بمناسبة عودة الملهى إلى العمل هو حدث خاص جدا وهو سبب إضافي لزيارة المكان.

ملهى المولان روج بالأرقام..

يبلغ عمر ملهى المولان روج 135 عاما إذ فتح أبوابه لأول مرة عام 1889 أي بعد قرن بالضبط من اندلاع الثورة الفرنسية. ويبقى نقطة جذب سياحية كبيرة وثّقتها هوليوود في فيلم سينمائي عام 2001 للمخرج باز لورمان وكانت بطلته الممثلة الأسترالية نيكول كيدمان.

ويجمع الملهى فنانين من 18 جنسية ويستقبل 600 ألف متفرج في السنة بحسب إدارة هذه المؤسسة الفنية.

ويشارك في كل عرض 60 راقصا وراقصة، يشترط ألا يقل طولهم عن 175 سنتمترا للنساء و185 للرجال.

راقصون يؤدون عروضًا أمام ملهى مولان روج خلال افتتاح مراوح طاحونة الهواء في باريس، الجمعة 5 يوليو 2024 أ ب

تتقاضى راقصات هذا النادي الليلي في المعدل راتبا شهريا يتراوح ما بين 2800 و4000 آلاف يورو. ويشترط أن يكون طولهن 175 ستنمترا على الأقل.

أما الملابس فتتم خياطتها في معامل المولان روج الخاصة بالتعاون مع دور أزياء فرنسية شهيرة وكل قطعة فريدة لا تشبه أخرى وهي مصنعة يدويا كرمز للإبداع والتميز الفرنسي في هذا المجال.

أما تذكرة الدخول إلى الملهى فتصل إلى 445 يورو للفرد الواحد إذا أراد الشخص تناول طعام العشاء وحضور العرض الراقص.