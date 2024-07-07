بعد مرور 9 أشهر على الحرب بالونات صفراء وسوداء في سماء إسرائيل: إحياء لذكرى قتلى 7 أكتوبر ورهائن غزة

بقلم: يورونيوز

أطلق المتظاهرون في إسرائيل صباح يوم الأحد، بالونات، بمناسبة مرور تسعة أشهر على بدء الحرب على قطاع غزة، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

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وتم إطلاق حوالي 1500 بالون باللونين الأصفر والأسود، حيث يمثل اللون الأسود الأشخاص الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر، واللون الأصفر للرهائن الذين ما زالوا بقبضة الفصائل الفلسطينية في غزة.

وشنت إسرائيل حربها الدامية على قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 38 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال بحسب وزارة الصحة في القطاع، بعد الهجوم المباغت الذي نفذته حماس في جنوب الدولة العبرية.

وتؤكد إسرائيل أن حماس لا تزال تحتجز حوالي 120 رهينة، يُعتقد الآن أن نحو ثلثهم قد ماتوا

هذا وخرج العشرات في مظاهرات وصلت إلى منازل 18 وزيرا وعضو كنيست من الليكود مطالبين بإسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته وإبرام صفقة بأسرع وقت ممكن.