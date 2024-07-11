الخارجية الروسية: موسكو سترد عسكريا على نشر أمريكا صواريخ بعيدة المدى في ألمانيا

بقلم: يورونيوز

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن نشر الولايات المتحدة وألمانيا لصواريخ طويلة المدى في الأراضي الألمانية يهدف إلى الإضرار بالأمن الروسي، مشيرا إلى أن موسكو سترد عسكريا على هذه الخطوة.

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وفي تصريحاته حول احتمال تكرار تجربة الحرب الباردة نتيجة لنشر الصواريخ الأمريكية، قال ريابكوف إنه من الصعب التكهن بأهداف الناتو والولايات المتحدة وألمانيا في هذا السياق، مشيرًا إلى أن الوضع العالمي تغير بشكل كبير منذ تلك الحقبة.

واعتبر ريابكوف، أن قرار نشر الصواريخ البعيدة المدى يصب في إطار التصعيد والترويع، وهو النهج الذي يتبعه الناتو والولايات المتحدة تجاه روسيا.

وأكد ريابكوف وفقا لوسائل إعلام روسية، أنه "سيتم تحديد طبيعة رد فعلنا بطريقة هادئة ومهنية، وقد أخذ الجيش هذه الرسالة في الاعتبار بالتأكيد، وسنقوم بالطبع بتحليل الأنظمة المحددة التي سيتم مناقشتها".

من جهته، صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، بضرورة أن تفعل روسيا كل ما بوسعها لضمان أن طريق أوكرانيا نحو الناتو ينتهي إما باختفاء أوكرانيا أو اختفاء الحلف.

وأعلنت واشنطن وبرلين، في بيان مشترك يوم الأربعاء، أنهما ستبدآن نشر أسلحة بعيدة المدى في ألمانيا بحلول عام 2026. يأتي هذا القرار كجزء من التزامهما بالدفاع مع حلف شمال الأطلسي وتعزيز الأمن في أوروبا.