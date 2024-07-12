نيبال: فقدان 60 شخصا على الأقل في انهيار أرضي طمر حافلتين في نهر جارف

بقلم: يورونيوز

يجلب موسم الرياح الموسمية أمطارا غزيرة إلى نيبال من حزيران/ يونيو إلى أيلول/سبتمبر، وغالبًا ما تتسبب في حدوث انهيارات أرضية في البلد الجبلي الواقع في جبال الهيمالايا

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أدى انهيار أرضي إلى جر حافلتين للركاب تقلان أكثر من 50 شخصا في نهر غمرته المياه وسط نيبال في وقت مبكر من الجمعة، فيما استمر هطول الأمطار مع مزيد من الانهيارات الأرضية ما يصعب جهود عمليات الإنقاذ.

ويبدو أن ثلاثة ناجين قد سبحوا إلى بر الأمان، لكن رجال الإنقاذ لم يعثروا حتى وقت متأخر من الصباح على أي أثر للحافلتين اللتين من المحتمل أن تكونا قد غمرتهما المياه وجرفتهما في نهر تريشولي.

عادة ما تكون أنهار نيبال سريعة التدفق بسبب التضاريس الجبلية. وقد أدى هطول الأمطار الموسمية الغزيرة في الأيام القليلة الماضية إلى تضخم المجاري المائية وتحويل مياهها إلى اللون البني الداكن، ما زاد من صعوبة رؤية الحطام.

وقال وزير الداخلية رابي لاميشهاني أمام البرلمان إن 51 راكبا في عداد المفقودين وتم تخصيص أكثر من 500 فرد من أفراد الإنقاذ لعملية البحث.

منازل متضررة دمرتها الانهيارات الأرضية في ضواحي بوخارا، نيبال،الجمعة، 12/07/2024 Yunish Gurung/AP

وأضاف أنه في أماكن أخرى من البلاد، لقي 17 شخصا حتفهم وأصيب ثلاثة أشخاص آخرين بسبب الانهيارات الأرضية في مناطق مختلفة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كانت الحافلات على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط العاصمة بالأجزاء الجنوبية من نيبال عندما انجرفت الحافلات حوالي الساعة الثالثة صباحًا بالقرب من سيمالتال، على بعد حوالي 120 كيلومترًا (75 ميلًا) غرب كاتماندو.

وقال المسؤول الحكومي خيما نانادا بوسال إن المزيد من الانهيارات الأرضية أغلقت الطرق المؤدية إلى المنطقة في عدة أماكن. وتم إرسال المزيد من رجال الإنقاذ وقوات الأمن للمساعدة في جهود الإنقاذ. وكان أفراد الشرطة والجيش يبحثون باستخدام طوافات مطاطية. كما تم إرسال غواصين مزودين بمعدات الغوص، وفقًا لشرطة منطقة شيتوان.

وقال بوسال إن الناجين الثلاثة يتلقون العلاج في المستشفى، مضيفًا أنهم قفزوا من الحافلة وسبحوا إلى الضفاف، حيث عثر عليهم السكان المحليون ونقلوهم إلى مستشفى قريب.