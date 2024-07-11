بعد "المناظرة الكارثية".. جورج كلوني ينضم إلى الأصوات التي تطالب بايدن بالابتعاد عن السباق الرئاسي

بقلم: يورونيوز

بعد المناظرة "الكارثية" مع ترامب: كلوني ينضم إلى الأصوات التي تطالب بايدن بالابتعاد عن السباق الرئاسي

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في مقالة رأي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، دعا المانح الديمقراطي البارز، جورج كلوني، الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى عدم الترشح لولاية رئاسية ثانية.

كلوني، الذي قاد حملة ناجحة لجمع التبرعات لصالح بايدن في يونيو الماضي، انضم إلى مجموعة من المشاهير والصحفيين والمؤثرين الأمريكيين الذين طالبوا بتنحي بايدن بعد المناظرة المتلفزة التي جمعته بالرئيس السابق دونالد ترامب والتي وصفت بأنها "كارثية".

وفي مقاله، أعرب كلوني عن احترامه وتقديره لبايدن، قائلاً: "أحب جو بايدن وأعتبره صديقًا، وأؤمن بشخصيته وأخلاقه. لقد حقق إنجازات كبيرة خلال السنوات الأربع الماضية".

لكنه أضاف أن "المعركة الوحيدة التي لا يستطيع الفوز بها هي المعركة ضد الوقت. لا أحد منا يستطيع".

وأشار كلوني إلى أنه لاحظ تغييرات في بايدن، قائلاً: "جو بايدن الذي قابلته في حدث جمع التبرعات قبل ثلاثة أسابيع لم يكن هو نفس الشخص الذي عرفته في عام 2010، بل حتى في عام 2020. لقد رأينا جميعًا أدائه في المناظرة".

حملة بايدن عزت أداء الرئيس الضعيف في المناظرة إلى نزلة برد، لكن ذلك لم يمنع دعوات بعض الديمقراطيين لتنحيه.

إلا أن الرئيس أكد على استمراره في السباق، مشيراً في رسالة إلى الديمقراطيين في الكونغرس إلى أنه يجب "إنهاء" الضغوط عليه للانسحاب.

وحث بايدن المانحين الرئيسيين على البقاء إلى جانبه خلال مكالمة في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال مانحون آخرون في هوليوود، بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة إنديفور آري إيمانويل، والمؤسس المشارك لشركة نتفليكس ريد هاستينجز، إن بايدن يجب أن يتنحى عن منصبه كمرشح.

وفي الوقت نفسه، قال رئيس IAC باري ديلر إنه لن يتبرع لبايدن بعد الآن.